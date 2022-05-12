Onama kararıyla Kaftancıoğlu'na "Siyasi yasak" geldi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onamasıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "siyasi yasak" geldi. Kaftancıoğlu, 4 yıl 11 ay 20 gün boyunca siyasi haklarını kullanamayacak, milletvekili adaylığına başvuramayacak.

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, yasa gereği Kaftancıoğlu'nun parti yöneticisi de olamayacağını belirtti. Diğer yandan son infaz düzenlemesine göre Kaftancıoğlu'nun aldığı cezanın yatarı bulunmuyor. Kaftancıoğlu'nun, üç günlük gözetim sonucunda cezaevi tarafından "iyi hal" raporu düzenlenerek denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesi gerekiyor.

Bundan sanraki süreç nasıl işleyecek?

Yargıtay’ın 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onamasıyla birlikte Kaftancıoğlu'na siyasi yasak gelip gelmediği ve cezaevine girip girmeyeceği tartışması başladı. DW Türkçe'nin konuştuğu hukukçuların verdiği bilgilere göre, Kaftancıoğlu'na onama kararıyla birlikte siyasi yasak da resmen gelmiş oldu. Çünkü cezaları veren yerel mahkeme, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin de uygulanmasına hükmetmişti.

53. maddede, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilenler; sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, TBMM üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılıyor. Aynı maddede yer alan düzenlemeyle, bu kişiler "siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi" de olamıyor.

Siyasi yasak ne zaman biter?

DW Türkçe'nin konuştuğu hukukçulara göre, Kaftancıoğlu cezasının infazına başlandığı tarihten itibaren 4 yıl 11 ay 20 gün boyunca siyasi haklarını kullanamayacak. Yani milletvekili, belediye başkanı ve muhtar seçilemeyecek, bu süreçte siyasi yasaklı olacak.

İl Başkanlığı'nın düşmesi bekleniyor

Uzun yıllar Cumhuriyet Savcılığı yapan, Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğinin devam edeceğini bildirdi. Buna karşılık Kaftancıoğlu'nun il başkanlığının düşeceğini belirten Eminağaoğlu, "Kaftancıoğlu, görevinden ayrılmazsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'ye ihtar çekecek. Kaftancıoğlu, ihtara uymazsa, bunun yaptırımı yok" dedi.

Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi?

AKP ve MHP'nin 2020 yılında Meclis'ten çıkardığı infaz indirimi düzenlemesiyle Kaftancıoğlu'nun aldığı cezanın yatarı yok. İnfaz düzenlemesi kapsamında 6 yılın altındaki cezalarda hapis cezası yatılmıyor. Onama kararının tebliğinin ardından Kaftancıoğlu, kapalı cezaevine başvuracak ve içeri girecek. İnfaz düzenlemesine göre cezaevindeki komisyon en fazla 3 gün gözlemleyeceği Kaftancıoğlu hakkında "iyi hal" raporu düzenleyecek. Bu raporla birlikte Kaftancıoğlu denetimli serbestlikten yararlanacak ve tahliye olacak. Daha önce gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, aldıkları cezanın infazı kapsamında kapalı cezaevine götürülmüş, aynı gün denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilmişlerdi. Kaftancıoğlu ile ilgili denetimli serbestlik sürecinin uzayıp uzamayacağı ise bilinmiyor.