 On ülkeden Türkiye′ye Kavala çağrısı | Türkiye | DW | 18.10.2021

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Türkiye

On ülkeden Türkiye'ye Kavala çağrısı

Aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu on ülke, tutukluluğunun dördüncü yılında Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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Aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu on ülkenin Ankara büyükelçilikleri iş adamı, hayırsever ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın tutuklanmasının dördüncü yılı vesilesiyle ortak bildiri yayımladı.

Bildiride Kavala'nın dava sürecinin farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davalar yaratılması yoluyla sürekli geciktirildiğine işaret edilerek bu durumun "Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelediği" kaydedildi.

Ortak bildiride "Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz" ifadesine yer verildi.

Soylu'dan tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyükelçiliklerin bildirisine tepki göstererek Türkiye'nin demokratik hukuk devleti olduğunu, büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. 

Hukuki süreç

1 Kasım 2017'de tutuklanan Osman Kavala Gezi Parkı davasından beraat etmiş, ancak ardından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan dava kapsamında tutukluluğu devam ettirilmişti.

Kavala hakkında 11 Ekim 2019'da Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme suçundan resen tahliye kararı verilmiş, 18 Şubat 2020'de Gezi Davası dosyasında beraatine hükmedilmişti. Kavala, aynı gün Silivri Cezaevinden çıkmadan yeniden gözaltına alınmış ve 9 Mart 2020'de hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kavala'nın bireysel başvuru yaptığı Anayasa Mahkemesi, Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine ilişkin başvuruyu reddetmiş, Kavala'nın başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise 10 Aralık 2019 tarihli kararında tutukluluğun hak ihlali olduğuna ve derhal serbest bırakılmasına hükmetmişti.

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Osman Kavala'nın eşi: Tutuklu olması için hiçbir sebep yok

DW/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Osman Kavala: Tutukluluğumun sürdürülmesi yargısız infazdır

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