Omicron sonrası hastaneye yatan küçük çocukların sayısı arttı

Omicron varyantının ortaya çıkmasından bu yana Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hastaneye yatırılan küçük yaştaki çocukların sayısı doktorların verdiği bilgilere göre belirgin şekilde arttı. Yeni varyantın özellikle küçük çocukları tehdit edip etmediği henüz bilinmiyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NICD) Wassila Jassat hastaneye yatışlarda "Tüm yaş gruplarında oldukça büyük bir artış var ancak özellikle de 5 yaş altında" dedi. Ülkede insidans sayısının 60 yaş üstünde en fazla olduğu ve bunu 5 yaş altının takip ettiği belirtiliyor. 10 ile 14 yaş arasındaki çocuklarda da korona olanların sayısının arttığı kaydediliyor. Bilim insanları Güney Afrika'da şimdiye kadar 12 yaş altına korona aşısı yaptırma izni verilmemiş olmasının da rol oynamış olabileceğini belirtiyor.

Güney Afrika'da Omicron varyantının görülmesinden bu yana vaka sayısı önceki 3 dalgadan daha hızlı bir biçimde arttı. Johannesburg ve Pretoria gibi metropollerin olduğu Gauteng bölgesi salgından etkilenen başlıca bölgeler arasında.

Daha bulaşıcı

NICD'den Michelle Groome "Geçici veriler Omicron'un kolay bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemini atlatabildiğini gösteriyor" dedi. Hastaların diğer varyantlara göre daha hafif belirtiler gösterdiğini söyleyen Groome ağır hastalık süreçlerinin daha sonraki iki haftada ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğu fark edilse de henüz diğer varyantlara göre daha öldürücü olup olmadığı bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier bugün yaptığı açıklamada da "Omicron'a bağlı henüz bir ölüm duymadım" dedi. Lindmeier "Ülkeler test sayısını artırdıkça ve özellikle Omicron varyantı olup olmadığına baktıkça daha fazla vaka, bilgi ve umarım olmaz ama belki de ölüm bulacağız" dedi.

Öte yandan Avustralya'da ilk Omicron vakasının görüldüğü açıklanırken ABD'nin toplam 5 eyaletinde Omicron vakalarına rastlandı. DSÖ seyahat kısıtlamalarının değil aşılamanın Omicron ile mücadelede anahtar olduğunu vurguluyor.

Norveç'te 17 Omicron vakası şüphesi

Norveç'in başkenti Oslo'da da 100 ila 120 kişinin katıldığı bir Noel partisi sonrasında en az 60 kişi Covid-19 oldu. Bunlardan 17'sinin Omicron taşıdığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili AFP'ye açıklamada bulunan, kentin sağlık yetkililerinden Tine Ravlo partiye katılanların hepsinin aşılı olduğunu söyledi. Ravlo "Hiçbiri semptom göstermiyordu ve hepsi yemeğe katılmadan önce kendilerine test yapmıştı" dedi. Ravlo partinin düzenlemesiyle ilgili "Her şey kurallara uygun yapıldı ve hiçbir kural ihlal edilmedi" diye konuştu.

İsviçre'de 2 bin kişi karantina altında

İsviçre'nin Cenevre Gölü yakınındaki Founex kasabasında yaklaşık bin 600 öğrenci ve 400 kişi, iki Omicron vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı. Her iki vakanın da Cenevre Uluslararası Okulu'nda görüldüğü ve bu kişilerin Güney Afrika'dan dönen bir aile yakınından virüsü kaptıkları öğrenildi.

Karantinanın 10 gün süreceği ve herkese PCR testi yaptırma mecburiyeti getirildiği açıklandı. Okulda 80 farklı ülkeden bin 500 çocuk ve gencin öğrenim gördüğü belirtiliyor. Founex, Birleşmiş Milletler ofisinin yanı sıra birçok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapan Cenevre kentine 25 kilometre uzaklıkta.

Reuters, AFP, dpa / EC, SSB

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