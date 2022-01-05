 Omicron için yedi günlük izolasyon yeterli mi? | Türkiye | DW | 07.01.2022

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Türkiye

Omicron için yedi günlük izolasyon yeterli mi?

Bilim Kurulu son aldığı kararla koronavirüs testi pozitif çıkanlar için izolasyon süresini 7 güne indirdi. Peki Omicron gibi bulaştırıcılığı yüksek olan virüs varyantı için bu süre yeterli mi?

Türkiye'de koronavirüs vakalarında izolasyon süresi düşürüldü

Türkiye'de koronavirüs vakalarında izolasyon süresi düşürüldü

Koronavirüs ile mücadelenin üçüncü yılına girilirken, Omicron varyantı nedeniyle tüm dünyada vaka sayılarında rekor artışlar yaşanıyor.

Türkiye'de de vakalar 70 bin sınırına dayanmış durumda.

Araştırmalar Omicron varyantının yol açtığı Covid-19'un, özellikle aşılanmış kişilerde çok şiddetli olmadığını gösteriyor. Ancak bu varyantın bulaşıcılık oranının daha yüksek olduğu da dikkat çekilen bir husus.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kalabalık ve uzun süreli toplantıların bulaşmayı artırdığı uyarısında bulundu.

Öte yandan, Bilim Kurulu son toplantısında hastalığa yakalanan kişiler için izolasyon süresini yedi güne indirdi. Dünyada da izolasyon süresinin azaltılmasına ilişkin benzer örnekler bulunuyor.

Yedi günlük izolasyon yeterli mi?

Peki yedi gün Omicron varyantı için uygun izolasyon bir süresi mi?

DW Türkçe'ye konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nasır Nesanır, izolasyon süresinin kısaltılmasının doğru bir karar olduğunu belirtiyor. Nesanır, şöyle konuşuyor:

"Elimizdeki veriler Omicron'da bulaşıcılığın belirtiler başladıktan iki gün önce ve üç gün sonra olduğunu gösteriyor. Buna dayanarak pozitif vakada izolasyon süresinin yedi güne indirilmesi doğru bir yaklaşım tarzı."

Dr. Nasır Nesanır, izolasyon süresinin kısaltılmasının doğru bir karar olduğunu belirtiyor

Dr. Nasır Nesanır, izolasyon süresinin kısaltılmasının doğru bir karar olduğunu belirtiyor

Bu noktada uzmanların dikkat çektiği husus "optimal dengenin" yakalanması. Yani hem izolasyon süresini gerektiğinden uzun tutmamak ve toplumu yormamak, hem de bulaşın daha da artmasına yol açmamak gerekiyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, DW Türkçe'ye açıklamasında, izolasyon sürelerinin uzaması ya da kısalması gibi kararların eldeki verilere ve bilimsel araştırmalara göre alındığını belirterek, şunları söylüyor:

"Geldiğimiz noktada Omicron varyantının kuluçka süresinin biraz daha kısa sürdüğüne dair ciddi raporlar var. Daha önceki varyantlara göre semptomlar genelde bir iki gün içerisinde ortaya çıkıyor. Bulaştırıcılık süresi de genelde bir hafta, optimal bir süre gibi görünüyor."

İzolasyondan sonra hala pozitif çıkılabilir mi?

Ancak bazı durumlarda yedi günlük izolasyon süresi bitiminde yaptırdığı testte hâlâ pozitif çıkanların bulunması da kafaları karıştırmış durumda.

Müzisyen ve eski gazeteci Şafak Ongan da ailecek buna benzer bir durumu yaşayan isimlerden. DW'nin ulaştığı Ongan, kızının Covid-19 nedeniyle izolasyonu sürdüğü sırada Bilim Kurulu'nun son kararıyla bu süre yedi güne indirilince yeni bir test yaptırdıklarını ve yeniden pozitif çıktığını anlatıyor.

Bu durumu sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Sağlık Bakanlığı yetkililerinin kendisine ulaştığını söyleyen Ongan, yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Kızım iki aşılıydı ve evde hafif geçirdi. Okula gönderip gönderemeyeceğimiz aşamasında, risk almamak için yeniden test yaptırdık ve pozitif çıktı. Ben bunu sosyal medyada yazınca Bakanlık'tan aradılar ve 6,5 gün sonra virüsün bulaş özelliğini kaybettiğini aktardılar."

Uzmanlar bu durumun yaşanabileceğini ve sadece Omicron varyantına özgü olmadığını belirtiyor.

TTB'den Nesanır, bunu şöyle açıklıyor:

"Daha önce Delta varyantlarında da 10'uncu veya 14'üncü gün sonunda da pozitif çıkanlar olabiliyordu. Ama virüsün kendisi yoktur, RNA'sı kalmış olabilir. O zaman testiniz yine pozitif çıkabilir, bunu baz almamak gerek. Yedi gün sonunda kişide eğer bir belirti yoksa izolasyon sonlandırılabilir. Ama eğer belirti varsa izolasyon süresinin uzatılması gerekir."

Optimal süre yedi gün

Prof. Dr. Özlü de bir hafta, 10 gün, hatta 21 gün gibi uzun sürelerde PCR testi pozitif kalan kişilerin olabildiğini söyleyerek, ancak bu durumların istisna olduğunu belirtiyor.

"Karar alınırken optimal süreyi hesaplamak zorundasınız" diyen Özlü, aşılanmanın yaygınlaşmasıyla bulaştırıcılığın da azaldığını, yapılan araştırmalara göre aşılanan kişilerde virüs yükünün daha hızlı azaldığını kaydediyor.

Özlü, dünyanın pek çok ülkesinde karantina ve izolasyon sürelerinde indirime gidildiğini belirterek, "Optimum sürenin altında negatife dönenler ya da bu sürenin üstünde pozitif olmaya devam edenler olabiliyor. Ama optimal karar noktası yedi gündür" diyor.

Uzmanlar aşıların Omicron varyantı için de bulaştırıcılığı azaltmasının yanı sıra özellikle hastalığın hafif atlatılmasında etkili olduğu konusunda aynı görüşü paylaşıyor.

Gülsen Solaker

© Deutsche Welle Türkçe

 

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