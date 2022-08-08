  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşıları
Fotoğraf: Jack Guez/AFP/Getty Images
SağlıkAlmanya

Omicron aşıları hazır, onay bekleniyor

15 dakika önce

BioNTech, Omikron varyantına karşı geliştirdiği iki yeni aşı için gün sayıyor. Aşıların AB'den onay almasından sonra Ekim'den itibaren uygulanması planlanıyor.

https://www.dw.com/tr/omicron-a%C5%9F%C4%B1lar%C4%B1-haz%C4%B1r-onay-bekleniyor/a-62743838

Biyoteknoloji şirketi BioNTech, Omikron varyantına uyarlanmış iki koronavirüs aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, yeni aşıların teslimatının resmi onaylara bağlı olarak, önümüzdeki Ekim ayından itibaren başlayabileceği ifade edildi.

Böylece her iki aşının da sonbaharda Almanya genelinde düzenlenmesi öngörülen aşı tazeleme kampanyalarında kullanıma hazır olabileceğini ifade eden BioNTech CEO'su Uğur Şahin, "Covıd-19 ürün hattımız, daha uzun süreli ve daha geniş kapsamlı koruma sağlamayı amaçlayan, varyantlara karşı uyarlanmış aşı adaylarını ve yeni nesil aşıları içeriyor" dedi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin - (04.12.2020)
Uğur ŞahinFotoğraf: Florian Gaertner/photothek/imago images

BioNTech ile ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) ortağı Pfizer, doğrudan Omikron varyantını hedef alan iki yeni aşı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) onay başvurusunu kısa süre önce gerçekleştirmişti. Avrupa Birliği'nde (AB) henüz koronavirüs varyantlarına karşı geliştirilen bir aşı onay almadı.

ABD'de ise söz konusu iki aşı için onay başvurusunda bulunulması öngörülmüyor. Zira her iki şirket, ABD Sağlık Dairesi'nin tavsiyesi üzerine virüsün vahşi türüne ek olarak, BA. 4/5 baskın varyantlarına karşı etkili bir güçlendiriciye odaklanmış durumda. Klinik çalışmalarına bu ay başlanacak aşıların Ekim'den itibaren teslim edilmesi planlanıyor. ABD piyasasına üretilen bu aşılar için AB'de de onay başvurusunda bulunulacağı belirtildi.

Gelirleri artmaya devam ediyor

Öte yandan BioNTech şirketinden gelirleriyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunuldu. Yapılan açıklamada 2021 yılının ilk yarısına kıyasla satışlarının yüzde 30,1 arttığı, böylece gelirin 9,57 milyar euroya çıktığı belirtildi. Yapılan  açıklamaya göre net kar yüzde 37,2 artışla 5,37 milyar euroya yükseldi.

 

dpa,Reuters / TY,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

BioNTech Afrika'da ilk fabrikasının temelini attı

BioNTech Afrika'da ilk fabrikasının temelini attı

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, Ruanda'nın başkenti Kigali'de fabrika için temel attı. Fabrika Afrika'da ilk mRNA aşısı üretilen tesis olacak.
Sağlık
23 Haziran 2022

Almanya'da çocuk ve gençlere hatırlatma dozu önerisi

Almanya'da çocuk ve gençlere hatırlatma dozu önerisi

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu 12 ila 17 yaşındaki çocuk ve gençlere koronavirüse karşı hatırlatma dozu yapılmasını önerdi. Şimdiye kadarki öneri sadece 18 yaş ve üstü kişileri kapsıyordu.
Sağlık
13 Ocak 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşıları

Omicron aşıları hazır, onay bekleniyor

Sağlık
15 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Tayvan Çin'e ne kadar bağımlı?

Tayvan Çin'e ne kadar bağımlı?

Politika
2 saat önce
Afganistan'a Çin tarafından yapılan pirinç yardımından yararlanan bir Afgan kızı - (07.04.2022)

Afganistan'da açlık felaketi

Afganistan'da açlık felaketi

Ekonomi
7 Ağustos 2022
Symbolbild - Asbest

Türkiye’nin asbest tablosu

Türkiye’nin asbest tablosu

Sağlık
6 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön