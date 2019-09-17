Oluç: Kayyumdan AKP'liler de rahatsız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanmasını, iktidar partisi AKP'ye oy verenlerin de yanlış bulduğunu ifade etti. Partisi tarafından konu ile ilgili yaptırılan bir anketin detaylarını parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle paylaşan Oluç, HDP'nin son yerel seçimlerde Diyarbakır'da yüzde 64 oy aldığını, ancak kentte kayyum uygulamasına karşı olanların oranının yüzde 81 olduğunu belirtti. Oluç Mardin ve Van'da ise kayyum karşıtı kesimin yüzde 70'in üzerinde olduğunu bildirdi. Yaptırdıkları araştırmaya göre Türkiye'nin batısındaki illerde AKP'ye oy veren seçmenler içinde de kayyumu yanlış bulanların oranının yüksek olduğunu dile getiren Oluç, HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkındaki yargı sürecinin de hukukla bir alakasının olmadığını ve her normal vatandaşın bu sürece "oyun" diyeceğini ifade etti. Oluç, bütün gelişmelerin HDP'nin demokratik siyasetten tasfiye edilmesi için yaşandığını belirtti.

Oluç: Erdoğan'ın açıklaması bizi rahatlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Selahattin Demirtaş hakkında konuşurken, "bırakamayız" ifadesini kullanmasının kendilerini rahatlattığını kaydeden Saruhan Oluç, her zaman Demirtaş ve Yüksekdağ'ın rehin tutuldukları fikrini savunduklarını, Erdoğan'ın da bu söylemi ile bu durumu itiraf etmiş olduğunu belirtti. Bu açıklamanın ayrıca, iki eski eş başkan hakkındaki son tutuklama kararının, Saray'dan gelen emirle alındığını ortaya koyduğunu söyleyen Oluç, "Bu açıdan Cumhurbaşkanının bunu söylemiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. İşin politik yanı bu. Hukuki açıdan ise hangi çerçevede bu konuşulabilir, artık bunu bilmiyoruz" dedi.

Bir gazetecinin KCK davasından çıkan kararın Yargıtay tarafından onanması ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Saruhan Oluç, "Meclis’te daha önce gündeme getirmiştim. Cumhurbaşkanlığı Sitesinde 15 Temmuz’un yıldönümünde FETÖ ile ilgili bir broşür yayınlandı. Orada kumpas davaları arasında KCK davaları da geçiyordu ama TBMM’de gündeme getirdiğimizde hemen siteden kaldırarak değiştirdiler" ifadesini kullandı. Bu durumu avukatların sunmasına rağmen, Yargıtay'ın dikkate almadığını aktaran Oluç, "FETÖ döneminden kalma bir kumpas davasını Yargıtay böyle sonuca bağladı" dedi.

Oluç: AKP-MHP iktidarının yargı reformu yapacak mecali yok

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, basın toplantısında hükümetin yargı paketine de değindi. Oluç, "Türkiye’de ciddi bir yargı reformuna ihtiyaç var ama AKP-MHP iktidarının yargı reformu yapacak mecali, zihniyeti yok. Bazı düzenlemeler gündemde ama bunları demokrasi aşkları depreştiği için yapmıyorlar" diyerek, ortalıkta dolaşan metinlerin Avrupa Birliği'ni tatmin edecek bir yanının olmadığını düşündüklerini ifade etti. Bunun bir reform paketi olmadığını savunan Oluç, "Konuyu Meclis'te tabii tartışacağız" dedi.

Saruhan Oluç ayrıca, Türkiye'de bir demokrasi ittifakına ihtiyaç duyulduğunu ve özgürlük, eşitlik ve insanlık değerleri için mücadele eden bütün güçlerin bir zeminde bu mücadeleyi ortaklaşa yürütmeleri gerektiğini vurguladı.

DW / ET,HT

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