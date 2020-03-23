 Olimpiyatlar koronavirüs salgını nedeniyle 2021’e ertelendi | SPOR | DW | 24.03.2020

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SPOR

Olimpiyatlar koronavirüs salgını nedeniyle 2021’e ertelendi

Tokyo 2020 oyunlarının koronavirüs küresel salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendiği duyuruldu. İki kez dünya savaşları nedeniyle iptal edilen Olimpiyatlar böylece ilk kez ertelenmiş oldu.

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Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan 2020 Olimpiyat Oyunları, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs küresel salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

Tarihi karar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasında yapılan telefon görüşmesinde Salı günü alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Japonya Başbakanı Şinzo Abe IOC Başkanı Bach'dan oyunların ertelenmesini talep ettiğini, Bach'ın da bu talebi anlayışla karşıladığını açıkladı. IOC de kararı teyit etti.

Alınan erteleme kararıyla, “sporcuların, Olimpiyat Oyunlarında çalışan herkesin ve uluslararası toplumun sağlığının korunmasının” amaçlandığı kaydedildi.

Oyunlar en geç 2021 yazında yapılacak

IOC ve yerel organizatörler tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Oyunların "en geç 2021 yazında” yapılacağı kaydedildi. Açıklamada "Salgının eşi benzeri olmayan ve öngörülemeyen biçimde yayılmasıyla birlikte dünyanın geri kalanında durum kötüleşti” denildi.

Tokyo Valisi Yuriko Koike, ise 2021’e erteleme kararına rağmen Olimpiyatların isminin değişmeyeceğini ve “Tokyo 2020” olarak kalacağını vurguladı.

Resmi karar alınmadan önce Kanada ve Avustralya, oyunlara katılmayacaklarını açıklamıştı. ABD Olimpiyat Komitesi de oyunların ertelenmesi çağrısında bulunmuştu. 

Böylece Olimpiyatlar, oyunların 124 yıllık tarihi boyunca ilk kez bir barış döneminde ertelenmiş oldu. Daha önce Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında, İkinci Dünya Savaşı sırasında da 1940 ve 1944 yıllarında Olimpiyatlar iptal edilmişti.

AFP,AP,dpa/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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