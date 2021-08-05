Olimpiyat Oyunları veya kısaca Olimpiyatlar. Yaz ve Kış Olimpiyatları olmak üzere iki ayrı kategoride, dört yılda bir düzenlenen uluslararası çok sporlu etkinlik.

Olimpiyatlar, Yaz ve Kış Olimpiyatları olmak üzere iki ayrı kategoride, dört yılda bir düzenlenir. Uluslararası çok sporlu etkinlik olan Olimpiyatlara çok sayıda sporuc katılır. DW Türkçe'nin Olimpiyatlar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.