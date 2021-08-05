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Olimpiyat Oyunları

Olimpiyat Oyunları veya kısaca Olimpiyatlar. Yaz ve Kış Olimpiyatları olmak üzere iki ayrı kategoride, dört yılda bir düzenlenen uluslararası çok sporlu etkinlik.

Olimpiyatlar, Yaz ve Kış Olimpiyatları olmak üzere iki ayrı kategoride, dört yılda bir düzenlenir. Uluslararası çok sporlu etkinlik olan Olimpiyatlara çok sayıda sporuc katılır. DW Türkçe'nin Olimpiyatlar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

TOKYO, JAPAN - AUGUST 05: Silver medalist Eray Samdan of Team Turkey poses with the silver medal for the Men’s Karate Kumite -67kg on day thirteen of the Tokyo 2020 Olympic Games at Nippon Budokan on August 05, 2021 in Tokyo, Japan. (Photo by Harry How/Getty Images)

Tokyo 2020: Eray Şamdan karatede gümüş madalya kazandı 05.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye adına yarışan Eray Şamdan, Türkiye’ye karatede ilk madalyasını kazandırmış oldu. Türkiye'nin Olimpiyatlar'da aldığı madalya sayısı yediye yükseldi.

Bronze medallist Turkey's Ferhat Arican poses on the podium of the artistic gymnastics men's parallel bars final of the Tokyo 2020 Olympic Games at Ariake Gymnastics Centre in Tokyo on August 3, 2021. (Photo by Loic VENANCE / AFP) (Photo by LOIC VENANCE/AFP via Getty Images)

Ferhat Arıcan cimnastikte bronz madalya kazandı 03.08.2021

Olimpiyatlarda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan tarihi başarı elde etti. Erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk cimnastikçi oldu.

PYEONGCHANG, SOUTH KOREA - FEBRUARY 5, 2018: People attend a ceremony to unveil the Truce Mural in the Olympic Village at the 2018 Winter Olympic Games. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Yorum: Olimpiyatlar dünyayı kurtarmayacak 09.02.2018

Pyeongchang'daki Kış Olimpiyatlarından bir beklenti de Kuzey ve Güney Kore arasındaki buzları eritmesi. DW spor editörü Stefan Nestler beklentilerde çıtanın çok yüksek tutulmaması uyarısında bulunuyor.

Maracana’da son hazırlıklar 05.08.2016

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde olimpiyat oyunları açılışının yapılacağı Maracana Stadı’nda, törene saatler kala güvenlik önlemleri arttırıldı.
Eine Frau macht am 28.07.2016 im Olympischen Park in Barra in Rio de Janeiro in Brasilien ein Selfie mit den Olympischen Ringen im Olympic Parc. Die Olympischen Spiele 2016 werden vom 5. bis zum 21. August 2016 in Rio de Janeiro ausgetragen. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Rio'yu Olimpiyat heyecanı sardı 05.08.2016

2016 Rio Olimpiyat Oyunları açılışı için hazırlıklar tamam. Törene çok sayıda devlet ve hükümet başkanının da katılması bekleniyor.
Brazilian policemen of the CHOQUE group make a demonstration at the General quarter of the group in Rio de Janeiro on November 19, 2015. +++ (C) Getty Images/AFP/C. Simon

Af Örgütü’nden Brezilya’ya eleştiri 02.06.2016

Uluslararası Af Örgütü, Rio de Janeiro’da yapılacak Olimpiyat Oyunları öncesinde insan hakları ihlalleri konusunda uyarıda bulundu. Kentte 2009 yılından bu yana 2 bin 500 kişinin polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.
Vierschanzentournee 2015 Innsbruck Bergisel Schanze

2016’nın önemli spor etkinlikleri 05.01.2016

Avrupa Futbol Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları bu yılın en önemli spor etkinlikleri arasında. Ancak bu yıla dair unutulmaması ve not edilmesi gereken daha bir çok spor organizasyonu var.
Spectators huddle under umbrellas as they wait out the rain at the All England Lawn Tennis Club during the London 2012 Olympic Games July 29, 2012. REUTERS/Adrees Latif (BRITAIN - Tags: SPORT TENNIS OLYMPICS TPX IMAGES OF THE DAY)

Olimpiyatlar sinek avlıyor 29.07.2012

Londra’da 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları görkemli bir törenle başladı, ancak heyecanlı açılış müsabakalara yansımadı. Müsabakalar sırasında tribünler sinek avlıyor.
The Olympic rings are lit with pyrotechnics during the Opening Ceremony at the 2012 Summer Olympics, Friday, July 27, 2012, in London. (AP Photo/David Goldman)

Görkemli Olimpiyat açılışı 28.07.2012

2012 Londra Olimpiyat Oyunları görkemli bir açılış töreni ile başladı. İngiltere’nin geçmişine göndermeler yapılan ve kültürel simgelerin kullanıldığı açılış töreni izleyenleri hayran bıraktı.
A worker moves on a cherry-picker at an entrance to the Olympic Park in Stratford, the location of the London 2012 Olympic Games, in east London July 19, 2012. REUTERS/Toby Melville (BRITAIN - Tags: SPORT OLYMPICS)

Olimpiyatlar halk için mi, zenginler için mi? 24.07.2012

Londra'da halkın Olimpiyat Oyunları coşkusuna katılıp katılamayacağı tartışma konusu zira fahiş bilet fiyatları cep yakıyor. Organizasyon sebebiyle yolların kapatılması da tartışmaları hararetlendiriyor.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

08.08.2008 - Alman basınından özetler 08.08.2008

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen 2008 Olimpiyat Oyunları, 8 Ağustos 2008 tarihli Alman gazetelerinde öne çıkan konu. Gazeteler, olimpiyatlar vesilesiyle Çin'de yaşanan gelişmelere değiniyor.