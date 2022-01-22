OHAL Komisyonu 1 yıl daha görev yapacak

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile bir yıl uzatıldı. Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında yayımlandı. ANKA'nın haberine göre Komisyon, bir yıllık süre boyunca 6 binden fazla başvuru üzerinde inceleme yapacak.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında doğrudan Kanun Hükmünde Kararname ile tesis edilen; kamu görevinden çıkarma, yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ile kurum ve kuruluşların kapatılması ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere 23 Ocak 2017'de kurulmuştu.

Komisyon, 22 Mayıs 2017’de göreve başlamıştı. Komisyonun görev süresi iki yıl olarak belirlenmişti. Görev süresi, ilk iki yılın dolmasının ardından iki kere daha uzatılmıştı.

Komisyon, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 126 bin 783 başvurudan 16 bin 60’ını kabul etti, 104 bin 643’ünü ise reddetti. 6 bin 80 başvuruya ilişkin inceleme süreci devam ediyor.

DW, ANKA / EC, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe