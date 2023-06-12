  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Türkiye ekonomisi
PolitikaTürkiye

Of’tan İstanbul’a uzanan bir örgüt: Sarallar

2 saat önce

Sarallar, 1990’lı yıllarda Trabzon’un Of ilçesinde doğup, İstanbul’a yayılan Türkiye’deki en büyük mafya gruplarından biri. Örgüt, Şahinler grubuyla girdiği silahlı güç mücadelesiyle sıkça gündemde. Kim bu Sarallar?

https://p.dw.com/p/4SU6J
Alaattin İlyas Saral'ın Belçika'da yakalandıktan somnra Türkiye'ye iadeyi talep ettiği bildiriliyor. Gelmesinin İçişleri Bakanlığı'ndaki görev değişimi sonrasına gelmesi dikkat çekti.
Alaattin İlyas Saral'ın Belçika'da yakalandıktan somnra Türkiye'ye iadeyi talep ettiği bildiriliyor. Gelmesinin İçişleri Bakanlığı'ndaki görev değişimi sonrasına gelmesi dikkat çekti. Fotoğraf: DHA

Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün liderlerinden "Ağadayı" lakaplı Alaattin İlyas Saral’ın Belçika'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesinin ardından gözler bir kez daha bu örgüte çevrildi.

Sarallar Grubu olarak bilinen örgütün geçmişi Trabzon'un Of ilçesine dayanıyor. Örgüt, ilk olarak 1990'lı yılların başında Of'ta bir aile yapılanması olarak doğdu. Zamanla hemşericilik bağı ile de genişledi. Ülkücü kökenli olan Sarallar, 1993'ten itibaren İstanbul'da faaliyet göstermeye başladı. Örgütün kurucusu ise 2005'te öldürülen Hüseyin Saral oldu. İstanbul'a giden Ofluların önemli bir kısmı ekonomik olarak da güçlenen Sarallar'a katıldı veya sempazitan oldu.

En büyük 4'üncü örgüt

Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin raporunda, örgütün tutuklu eski liderlerinden Burhanettin Saral'ın 247 adamının, Ümit Saral'ın ise 102 adamının olduğuna dikkat çekilmişti. Gazeteci Tolga Şardan'ın gündeme getirdiği rapora göre Sarallar, Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin ve Sedat Peker grubunun ardından en fazla üyeye sahip örgüt olarak öne çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre ise örgütün 35-40 bin sempatizanı var.

Sarallar’ın faaliyetleri

Sarallar örgütü, geçmişten bu güne kadar adam öldürme, kasten yaralama, yağma ve tehdit gibi onlarca suça karıştı. Dava dosyasına göre silahlı bir örgüt olan Sarallar, uzun namlulu ve otomatik atış yapma kapasitesine sahip silahlar, lav atar silahlar ve el bombaları da kullandı.

Örgüte yıllar içinde birçok operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda her lideri tutuklandığında yerine aileden biri geçti. 2005 yılında örgüt lideri Hüseyin Saral'ın öldürülmesinin ardından liderlik, Burhanettin Saral'a geçti. Ancak Burhanettin Saral'ın da tutuklanması üzerine İlyas Saral örgüt liderliğini devraldı. Ancak İlyas Saral'ın firari olduğu dönemde liderlik bu kez Sultan Selim Saral'a geçti.

Savcılığın 2018'deki bir iddianamede, Sarallar'ın ekonomik gücüne de şu sözlerle dikkat çekildi:

"Sarallar olarak bilinen Organize Suç Örgütünün geniş bir aile olması ve gayri meşru yollardan kazandıkları gelir sayesinde hali hazırda ekonomik yönden çok güçlü oldukları değerlendirilmekte bu sayede de eleman, araç ve gereç bakımından da yeterli donanıma sahip oldukları bilinmektedir."

İddianamede, bu dönemde Sultan Selim Saral'ın tahliye olmasının ardından etkin konuma geldiği ve bu dönemde mali olarak gücünü arttırmak amacı ile girişimlerde bulunduğu belirtildi. Bunlardan biri de Onat Şirketler Grubunun piyasada bulunan 9 milyon dolar alacağını tahsil etme ve Esse isimli firmayı alma girişimleri oldu.

Saral'ın İçişleri Bakanı Soylu'nun görev teslimi sonrasına dennk geldiği görüldü.
Saral'ın İçişleri Bakanı Soylu'nun görev teslimi sonrasına dennk geldiği görüldü. Fotoğraf: DHA

Şahinler grubuyla ile kan davası

Sarallar, özellikle başka bir Karadeniz kökenli mafya grubu Şahinler ile güç mücadelesine girdi ve zaman zaman bu mücadele silahlı çatışmaya dönüştü. 2004'te başlayan bu çatışmalarda 20'nin üzerinde insanın öldürüldüğü basına yansıdı. Sarallar’ın lideri Hüseyin Saral, 2005 yılında İtalya’da Sedat Şahin grubu tarafından infaz edildi. Sedat Şahin bu nedenle 2005’te tutuklandı ve 6 yıl cezaevinde yattı.

19 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde ise Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin çapraz ateşe tutularak öldürüldü. Bu olayın arkasında Sarallar grubu gösterildi. Bu saldırı ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Sarallar’ın o dönemki lideri Burhanettin Saral tutuklandı. Sedat Şahin, çıktığı bir duruşmada “Hedef bendim, kurşunlar beni ıskalayarak kardeşime geldi. Kardeşimi öldürdüler, barışı bozdular” dedi. Şahin, 2022'deki bu duruşmada tahliye edildi. Ancak Şahin hakkında başka suçtan yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle cezaevi çıkışı gözaltına alındı.

Ayrıca 2013-2017 yılları arasında ise Sarallar ile Şirinler grupları arasında da çıkan anlaşmazlıklar çatışmalara dönüştü. Şirinler'in lideri Kenan Şirin de bu süreçte öldürüldü.

"Demirören Ziraat'ten aldığı krediyi ödemedi" iddiası

2022'de 167 kişiye dava açıldı

Son yıllarda Sarallar grubuna peş peşe operasyonlar yapıldı. 2018'daki davanın ardından 2022'de de 167 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İlyas Saral'ın yanı sıra örgüt yöneticisi olarak iş insanı Erdal Acar da sanık oldu. Davanın müştekileri arasında oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve iş insanı Sinan Engin gibi ünlü isimler de yer aldı. Bu iddianamede, Erdal Acar'ın, başta kumarhane sektörü ve eğlence mekanları olmak üzere örgüte devamlılığı olan bir maddi getiri sağladığı, bununla birlikte ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olup çözmesinden dolayı sanığın örgütün isminin her alanda duyulmasını sağladığı öne sürüldü. Necati Şaşmaz’ın eski eşi Nagehan Kaşıkçı'nın babası Ahmet Kaşıkçı'nın, kızı boşanma aşamasındayken Şaşmaz üzerinde baskı kurması için Sarallar'ı devreye sokmaya çalıştığı da iddianameye yansıdı. 

3 Mart’ta yapılan son duruşmada Erdal Acar’ın arasında bulunduğu 21 sanık tahliye edildi.

Soylu ile Aktaş arasındaki tartışma            

Sarallar grubuna yapılan operasyonlar, bürokrasi içinde de tartışma yarattı. Gazeteci Tolga Şardan, Sarallar'a 2022'de yapılan "Tümör" operasyonunun ikinci ayağı sırasında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdür Zafer Aktaş arasında bilgi sızdırma tartışması yaşandığını yazdı. Habere göre, Süleyman Soylu, Zafer Aktaş'a operasyon öncesi neden kendisine bilgi verilmediğini sordu. Zafer Aktaş'ın ise Soylu’ya "size her söylediğimizde sızıntı oldu" yanıtını verdiği iddia edildi.

167 kişinin yargılandığı davanın son duruşması bugün (12 Haziran Pazartesi) görülecekti. Bu duruşma öncesi kırmızı bültenle aranan Alaattin İlyas Saral'ın Belçika'da yakalanması ve Türkiye'ye iade edilmek istediğini söylemesi ise dikkat çekti. Bu gelişmenin, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılmasının ardından yaşandığı görüldü. Sarallar davasının bundan sonra nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki duruşmalarda netleşecek.

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İsveç'in Malmö kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan çatışmanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri - (19.08.2022)

İsveç'te ucu Türkiye'ye uzanan çete savaşı

İsveç'te ucu Türkiye'ye uzanan çete savaşı

İsveç’te yıllardır süren organize suç çeteleri arasındaki savaş son haftalarda yeni bir boyuta taşındı. Özellikle Sundsvall'daki uyuşturucu piyasasını ele geçirme amacıyla şiddetlenen bir olayın ucu Türkiye'ye uzanıyor.
Politika22 Ocak 2023

Esat Toklu’dan Sedat Peker’e suç duyurusu

Esat Toklu’dan Sedat Peker’e suç duyurusu

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Politika8 Haziran 2021
ARŞİV

Türkiye’den Avrupa’ya özel jet ve sahte diplomatik pasaportla insan kaçakçılığı

Türkiye’den Avrupa’ya özel jet ve sahte diplomatik pasaportla insan kaçakçılığı

Türkiye’den Avrupa’ya özel jet, sahte diplomatik pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütü üyeleri yakalandı. Operasyon, 5 Avrupa ülkesinin ortak soruşturması, ABD ve AB kurumlarının desteğiyle yapıldı.
Politika14 Eylül 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Alaattin İlyas Saral'ın Belçika'da yakalandıktan somnra Türkiye'ye iadeyi talep ettiği bildiriliyor. Gelmesinin İçişleri Bakanlığı'ndaki görev değişimi sonrasına gelmesi dikkat çekti.

Of’tan İstanbul’a uzanan bir örgüt: Sarallar

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Italien Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi: İtalya'nın "şövalyesine" veda

Silvio Berlusconi: İtalya'nın "şövalyesine" veda

Politika5 saat önce

Yapay zekaya AB kriterleri

Yapay zekaya AB kriterleri

Teknoloji6 saat önce
NATO tatbikatı Air Defender 23'e katılan bir Amerikan askeri

NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı

NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı

Politika13 saat önce
Recep Tayyip Erdogan und Ulf Kristersson

İsveç'in NATO üyeliği için kritik aşama

İsveç'in NATO üyeliği için kritik aşama

Politika11 Haziran 2023

Ünlü markalara insan hakları ihlâli suçlaması

Ünlü markalara insan hakları ihlâli suçlaması

İnsan Hakları11 Haziran 2023
Federal İstihdam Dairesi'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre iş gücü açığı çekilen meslek dalları geçen yıl 200 ile rekor kırdı.

Almanya'da kalifiye iş gücü sıkıntısı alarm veriyor

Almanya'da kalifiye iş gücü sıkıntısı alarm veriyor

Ekonomi11 Haziran 2023
Ana sayfaya dön