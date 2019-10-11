 Oettinger: Türkiye′ye yardım artırılmayacak | AVRUPA | DW | 12.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Oettinger: Türkiye'ye yardım artırılmayacak

AB'nin bütçeden sorumlu komisyon üyesi Günther Oettinger, Türkiye'ye daha fazla AB yardımının söz konusu olmadığını söyledi.

Günther Oettinger

Günther Oettinger

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri harekâtı değerlendiren Avrupa Komisyonu'nun Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, harekâtı "Kabul edilemez ve son derece tehlikeli” sözleriyle eleştirdi.

Deutschlandfunk Radyosu'na konuşan Oettinger, Türkiye'ye sığınmacılar için ödenmesi öngörülen yardım miktarının ve koşullarının sığınmacı mutabakatı ile belirlendiğini kaydederek, yardım miktarının artırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Türkiye'ye sığınmacılar konusunda daha fazla destek sözü vermesine karşın Oettinger, "Şu aşamada Türkiye'ye daha fazla yardım için bir neden olmadığını” ifade etti.

Oettinger Avrupa Birliği'nin Türkiye ile varılan sığınmacı mutabakatına bağlı kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, aynı tutumu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da beklediklerini kaydetti. 

"Türkiye uluslararası hukuka aykırı hareket ediyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin askeri harekât başlatmasının ardından "Operasyonumuzu işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz” demişti.

Oettinger, Türkiye'nin Suriye’inde oluşturmayı hedeflediği güvenli bölgeye AB’nin karşı olduğunu vurguladı. Suriye'ye yönelik askeri harekatın bölgedeki koşulları daha da zorlaştıracağını ifade eden Alman politikacı sınırların mevcut haliyle korunması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları yasal olmayan, hedefli şekilde sınırdışı etmesi uluslararası hukuka aykırıdır” dedi.

Oettinger, AB'nin Türkiye'deki sığınmacıların huzurlu ve insan onuruna uygun bir yaşam sağlama niyetinde olduğunu da sözlerine ekledi.

DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AB: Sığınmacıların silah haline getirilmesini kabul etmeyiz

AB Konseyi Başkanı, Ankara'nın "sığınmacılara kapıları açarız" açıklamasına yanıt verdi. Yeni bir insani kriz olabileceğini vurgulayan Tusk, sığınmacılar üzerinden şantaj yapılmasını kabul etmeyeceklerine dikkat çekti. (11.10.2019)  

Fransa: Türkiye'ye yönelik AB yaptırımları masada

Fransa'nın Avrupa Birliği İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı, gelecek hafta düzenlenecek zirvede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki harekâtı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımların görüşüleceğini açıkladı. (11.10.2019)  

AB Türkiye’nin olası Suriye operasyonundan kaygılı

Avrupa Birliği, Türkiye’nin Suriye’ye düzenleyeceği olası askeri harekâtın sığınmacı akınına yol açmasından endişeli. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn sığınmacıların Suriye’ye gönderilmemesi konusunda da uyardı. (09.10.2019)  

Almanya İçişleri Bakanından Türkiye ve Yunanistan’a destek sözü

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, göç konusunda Türkiye ve Yunanistan’a destek sözü vererek, “Bu ülkelere yardım etmediğimiz takdirde, bu insanların Avrupa’ya gelmesi zaman meselesi” dedi. (05.10.2019)  

Benzer içerik

Deutschland Vertrag von Aachen | Rede Donald Tusk, Präsident Europäischer Rat

AB: Sığınmacıların silah haline getirilmesini kabul etmeyiz 11.10.2019

AB Konseyi Başkanı, Ankara'nın "sığınmacılara kapıları açarız" açıklamasına yanıt verdi. Yeni bir insani kriz olabileceğini vurgulayan Tusk, sığınmacılar üzerinden şantaj yapılmasını kabul etmeyeceklerine dikkat çekti.

Luxemburg Außenminister Asselborn

Asselborn'dan Türkiye'ye ek mali yardım çağrısı 27.09.2019

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye daha fazla mali yardımda bulunulması gerektiğini söyledi.

Migranten in Griechenland

AB Türkiye’nin olası Suriye operasyonundan kaygılı 09.10.2019

Avrupa Birliği, Türkiye’nin Suriye’ye düzenleyeceği olası askeri harekâtın sığınmacı akınına yol açmasından endişeli. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn sığınmacıların Suriye’ye gönderilmemesi konusunda da uyardı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

EU Flagge (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

AB'de Türkiye'ye karşı silah ambargosu girişimi

Hollanda ve İsveç, AB genelinde bir ambargo kararı için kolları sıvarken, Alman Devlet Bakanı Roth, Almanya’nın Türkiye’ye silah satışını durdurması çağrısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  