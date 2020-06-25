 OECD′den korkutan işsizlik açıklaması | EKONOMİ | DW | 07.07.2020

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EKONOMİ

OECD'den korkutan işsizlik açıklaması

OECD'den ekonomideki kıpırdınmalara rağmen üye ülkelerdeki işsiz sayısının güçlü bir şekilde artabileceği uyarısı geldi. Örgüt, işsizliğin 1930'lardaki “ekonomik buhran” dönemindeki oranlara tırmanabileceğini açıkladı.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ekonomideki olumlu gelişmelere rağmen küresel koronavirüs salgını nedeniyle üye ülkelerde işsizliğin güçlü bir şekilde artabileceği uyarısında bulundu.

Paris merkezli örgütten yapılan açıklamada üye ülkelerdeki işsizlik oranının yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 9,4'e kadar çıkabileceği belirtildi. Salgında ikinci bir dalga yaşanması halinde ise üye ülkelerde işsizlik oranının yüzde 12,6'ya kadar çıkabileceği öngörüsünde bulunuldu. OECD ülkeleri arasında 2019 yılında işsizlik oranı ortalama yüzde 5,3 olarak kaydedilmişti.

Yapılan açıklamada, söz konusu tahminlerin gerçekleşmesi halinde 1930'lu yıllarda etkili olan "ekonomik buhrandan” bu yana kaydedilen en yüksek işsizlik oranına ulaşılabileceği ifade edildi.

Dünya tarihinin en büyük ekonomik yıkımı olarak kabul edilen ekonomik buhran 1929'da patlak vermiş, etkisi ancak 1930'ların sonuna doğru giderilebilmişti. Bu süreçte dünyada 50 milyon insan işsiz kalmış, yeryüzündeki toplam üretim yüzde 42 oranında ve dünya ticareti de yüzde 65 oranında azalmıştı.

Türkiye, Almanya, ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan ve İngiltere'nin yanı sıra toplam 36 ülkenin üye olduğu OECD bölgesinde geçen Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak açıklanmıştı. Buna göre üye ülkelerdeki işsiz sayısı 54 milyon 500 bin olarak kaydedilmişti.

DW,dpa/TY,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

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