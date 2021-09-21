Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü; 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak, 1961'de kuruldu. Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı yerine oluşturuldu.

OECD'nin halihazırda 34 üyesi olmasına karşın OECD'nin işbirliği içerisinde bulunduğu üye olmayan ülke sayısı 70'i aşıyor. Örgüt içerisinde oluşturulan "Üye Olmayan Ülkelerle İşbirliği Merkezi" bu doğrultuda bir çok üye olmayan ülke ve çeşitli bölgelerle ilgili çalışmalar yapılmakta. Örgüte en son 2010 yılında Estonya katıldı.OECD'nin eğitim, gelir, istihdam gibi konulardaki araştırmalar dikkat çekiyor.