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OECD

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü; 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak, 1961'de kuruldu. Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı yerine oluşturuldu.

OECD'nin halihazırda 34 üyesi olmasına karşın OECD'nin işbirliği içerisinde bulunduğu üye olmayan ülke sayısı 70'i aşıyor. Örgüt içerisinde oluşturulan "Üye Olmayan Ülkelerle İşbirliği Merkezi" bu doğrultuda bir çok üye olmayan ülke ve çeşitli bölgelerle ilgili çalışmalar yapılmakta. Örgüte en son 2010 yılında Estonya katıldı.OECD'nin eğitim, gelir, istihdam gibi konulardaki araştırmalar dikkat çekiyor.

A participant stands at the OECD headquarters in Paris during the presentation of the Economic Outlook at the 2013 OECD Week on May 29, 2013. AFP PHOTO ERIC PIERMONT (Photo credit should read ERIC PIERMONT/AFP via Getty Images)

OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti 21.09.2021

Ara dönem ekonomik görünüm raporu açıklayan OECD Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 8,4'e yükseltirken, enflasyon beklentisini de yüzde 17,8'e çıkarttı.

Öğretmenler sorunlarını anlatıyor | "İyi bir öğretmen olmaktan uzaklaştıran bir sistem var" 03.08.2021

Türkiye, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ülkelerinin ortalamasının gerisinde olsa da 10 yılda büyük bir atılım yapıldı ancak atama bekleyen öğretmenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bazıları, "eskiden saygıdeğer, iyi bir gelecek vaat ettiği düşünülen öğretmenlik mesleğinin, günümüzde gittikçe daha fazla itibarsızlaştırılan bir meslek haline dönüştürüldüğünü" söylüyor. Peki ama neden?
Rotwein-Schmorbraten mit Möhren, Weisskohl und Sauerteigkrusteln || Mindestpreis 20 Euro

Avrupa'da et tüketimi azalıyor 05.07.2021

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün yayınladığı rapora göre Avrupa ülkelerinde et tüketimi gelecek 10 yıl içinde azalacak.
FILE PHOTO: The logos of Amazon, Apple, Facebook and Google in a combination photo/File Photo/File Photo

Küresel şirketlere asgari vergi geliyor 02.07.2021

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 130 ülke, küresel şirketlere yüzde 15'lik asgari vergi getirilmesinde anlaştı. Böylece çok uluslu şirketlerin bazı ülkelerdeki avantajlardan yararlanarak vergiden kaçması önlenecek.
KORONAVIRUS ÖNLEMLERI KAPSAMINDA GECE 00.00'DA BASLAYACAK VE IKI GUN SURECEK SOKAGA CIKMA YASAGI ONCESI VATANDASLAR PAZARLARA AKIN ETTI. POLIS EKIPLERI SEMT PAZARLARINDA DENETIMLERINI SURDURDU. BAZI PAZARCILARIN TUM UYARILARA RAGMEN MASKE TAKMAMALARI DIKKAT CEKTI FOTOGRAF:IBRAHIM YILDIZ/ISTANBUL, (DHA)

Ekonomi büyüdü, vatandaşın cebi küçüldü 31.05.2021

Türkiye, tüketim ve yatırım harcamalarının etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Ancak ekonomideki büyüme sokağa yansımıyor. Son bir yılda işsizlik ve yoksulluk rekor seviyelere çıktı, vatandaşın cebi giderek küçüldü.
Leere Flaschen stehen auf einem Altglascontainer *** Empty bottles standing on a bottle bank

OECD'den aşırı alkol tüketimi uyarısı 19.05.2021

OECD, 30 yıl içerisinde 1,1 milyon insanın aşırı alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybedebileceği konusunda uyarıda bulundu. Türkiye, OECD ve G20 üyeleri arasında alkol tüketiminde son sıralarda yer alıyor.

ARCHIV - Container stapeln sich am 04.10.2017 in Hamburg am Burchardkai auf dem Deck eines Frachters. Die Wirtschaft in der Eurozone wird nach Einschätzung der EU-Kommission im laufenden Jahr sehr viel stärker wachsen als bislang angenommen. (zu dpa EU-Kommission erwartet deutlich stärkeres Wirtschaftswachstum vom 09.11.2017) Foto: Axel Heimken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

OECD küresel büyüme tahminlerini yükseltti 09.03.2021

OECD, aşılamalara başlanması ve ABD ekonomisinde beklenen güçlü toparlanma sayesinde dünya ekonomisiyle ilgili büyüme beklentilerini yukarı çekti.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Schott is planning to delivers pharma vials to package 2 billion doses of COVID-19 vaccines. The German glassmaker and pharma packaging company has reached agreements with leading pharmaceutical companies, including partners of ‘Operation Warp Speed’ – the US government initiative to serve local vaccine production needs. The Mainz-based company is one of the world’s leading experts in the production of type-I Borosilicate glass, the gold standard for drug packaging for over a century. The material is best suited for potential COVID-19 vaccines, as it avoids the interactions between containers and vaccines that can limit vaccine effectiveness.

OECD’den sanayi ülkelerine bencillik uyarısı 14.12.2020

OECD Genel Sekreteri, ABD, Kanada gibi zengin sanayi ülkelerinin nüfuslarının çok üstünde doz aşı satın aldığını belirterek “Niçin yoksul ülkelerdeki 5 milyar insanı düşünmüyoruz?” sorusunu yöneltti.
4.5.2020, Lesbos, Griechenland, Refugees and migrants wearing masks to prevent the spread off the coronavirus, wait to get on a bus after their arrival at the port of Piraeus , near Athens, on Monday, May 4, 2020. Greek authorities are moving 400 migrants, mostly families, to the mainland to help ease overcrowded conditions at the camp Moria in Lesbos island. (AP Photo/Petros Giannakouris) |

OECD: Korona göçü frenliyor 19.10.2020

OECD, koronavirüs salgınına karşı en ön safhada mücadele veren göçmenlerin, ekonomik olarak salgından en olumsuz etkilenen grup olduğuna dikkat çekti.
15.05.2020 ISTANBUL, TURKEY - MAY 15: Young people walk at Macka Park after youths between 15-20 years across Turkey allowed to leave their homes, remaining within walking distance and wearing masks, on May 15 between 11 a.m. and 3 p.m. local time, in Istanbul, Turkey on May 15, 2020. Turkey on Friday eased coronavirus (Covid-19) restrictions for young people between 15- 20 years old. (Photo by Onur Coban/Anadolu Agency via Getty Images)

Ne iş ne de okul: Türkiye’de gençlerin üçte biri nerede? 13.09.2020

20-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 33’ü ne bir okula ne de bir işe kayıtlı. Türkiye, 35 OECD ülkesi arasında eğitimde ve istihdamda olmayan gençler sıralamasında birinci. Peki bu gençler nerede?
Gerste (Hordeum vulgare), Gerstenfeld vor blauem Sommerhimmel mit weißen Wolken, Voerde, Niederrhein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Rapor: Koronavirüs gıda fiyatlarını düşürecek 16.07.2020

OECD ile BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün ortak raporunda koronavirüs nedeniyle gelirlerdeki düşüşün tarım ürünlerine talebi azaltacağı ve fiyatlarda düşüşe neden olacağı öngörüsüne yer verildi.
Stadt, Menschenmenge, Fußgänger Sommer, außen, Fußgängerzone, Fußweg, Passanten, Menschen, Menschenmasse, Masse, Leute, Männer, Frauen, Heimweg, Feierabend, Arbeitsweg, gehen, Bewegung (Foto: picture alliance / Janusz Pokorski / VisualEyze) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

OECD'den korkutan işsizlik açıklaması 07.07.2020

OECD'den ekonomideki kıpırdınmalara rağmen üye ülkelerdeki işsiz sayısının güçlü bir şekilde artabileceği uyarısı geldi. Örgüt, işsizliğin 1930'lardaki “ekonomik buhran” dönemindeki oranlara tırmanabileceğini açıkladı.
Stocks plunge on new coronavirus A financial board in Tokyo shows the 225-issue Nikkei Stock Average and other major foreign stock indices falling on Feb. 25, 2020, amid concerns over the spread of a new coronavirus. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Dünya ekonomisinde koronavirüs krizi 02.03.2020

Koronavirüs vakalarının sayısı dünya genelinde 89 bine çıkarken Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, küresel ekonomik büyümenin salgın yüzünden yarı yarıya gerileme olasılığına dikkat çekti.
Istanbul Syrischer Jugendlicher verkauft Wasser. Schwarzarbeit Bild: DW/D. Heinrich

Sosyal Adalet Endeksi: Türkiye 41 ülke arasında 40’ıncı 05.12.2019

Alman Bertelsmann Vakfı’nın AB ve OECD ülkeleri arasında hazırladığı Sosyal Adalet Endeksi'nde Türkiye 41 ülke arasında 40’ıncı oldu. Listenin ilk sıralarında ise İzlanda ile İskandinav ülkeleri yer aldı.

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PISA: Türkiye tüm alanlarda OECD ortalamasının altında 03.12.2019

Dünya genelinde yapılan en kapsamlı eğitim araştırması olan PISA’da Çinli öğrenciler bütün kategorilerde başı çekti. Türkiye okuma, matematik ve fen bilimlerinde OECD ortalamasının altında kaldı.
Die deutsche und die türkische Fahne wehen am 03.02.2014 in Berlin am Potsdamer Platz vor dem Hotel Ritz Carlton. Dort traf der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan ein. Foto: Paul Zinken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Ankara'ya vergi kaçakçılarını koruduğu suçlaması 31.10.2019

OECD anlaşması uyarınca kişi ve kurumların mali hesap bilgilerini paylaşmakla yükümlü olan Türkiye taahhüdünü yerine getirmiyor. Sol Partili Akbulut, bunun AKP’nin vatandaşlarını koruma çabası olduğunu savundu.
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