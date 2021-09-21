OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bugün yayımladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahminini 2,7 puan artırarak yüzde 8,4'e yükseltti. OECD, Mayıs ayında açıkladığı ekonomik görünüm raporunda Türkiye'nin 2021'deki büyüme tahminini yüzde 5,7 olarak öngörmüştü.

Raporda, 2022 için Türkiye'nin büyüme tahmini ise yüzde 3,4'ten yüzde 3,1'e düşürüldü.

OECD eylül raporunda Türkiye'de 2021 sonu enflasyon tahminini ise Mayıs ayına göre 1,8 puan artırarak yüzde 17,8'e yükseltti. Mayıs ayındaki raporda enflasyon beklentisi yüzde 16 olarak kaydedilmişti.

OECD, 2022 için enflasyon beklentisini de yüzde 12,8'den yüzde 15,7'ye çıkardı.

Küresel büyüme tahmini yüzde 5,7

OECD raporunda, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan daralmanın ardından küresel ekonominin bir yıl önceki tahminlere kıyasla daha hızlı toparlandığı kaydedildi. Ancak ülkelerdeki aşı oranlarının farklı olması nedeniyle ekonomik toparlanmada da bölgesel farklılıklar yaşandığı belirtildi.

Küresel düzeyde 2021 büyüme tahmini yüzde 5,7 olarak öngörülürken, 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 4,5 olarak ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi Almanya için 2021 büyüme tahminini Mayıs ayına göre 0,4 puan düşürerek 2,9'a çeken OECD, 2022 yılı için ise bu tahmini 0,2 artırarak yüzde 4,6'ya yükseltti.

OECD, dünyanın önemli ekonomilerinden ABD için ise 2021 büyüme tahminini 0,9 puan aşağıya çekerek, yüzde 6 olarak revize etti. Raporda, Çin'in 2021 büyüme tahmini ise yüzde 8,5 olarak belirtildi.

DW,dpa/JD,BK

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