 OECD küresel büyüme tahminini düşürdü | EKONOMİ | DW | 19.09.2019

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EKONOMİ

OECD küresel büyüme tahminini düşürdü

OECD küresel büyüme tahminini düşürdü. Buna göre bu yıl yüzde 2,9 ve gelecek yıl yüzde 3 büyüme bekleniyor. OECD, Türkiye için 2019’daki büyüme beklentisini de eksi 2,6’dan yüzde eksi 0,3’e revize etti.

OECD küresel büyüme tahminlerini düşürdü

OECD küresel büyüme tahminlerini düşürdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre yaklaşık on yıl önce yaşanan finans krizinden bu yana dünya ekonomisindeki büyüme en düşük seviyede bulunuyor. OECD tarafından Perşembe günü açıklanan büyüme tahminlerine göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla bu yıl yüzde 2,9, gelecek yıl ise sadece yüzde 3 artacak. OECD'nin Mayıs ayı tahminlerine göre, 2020 yılında büyümenin yüzde 3,2 ile 3,4 arasında olması bekleniyordu. 2018 yılında ise büyüme oranı yüzde 3,6 olarak kaydedilmişti.

OECD ABD'nin ise 2019 yılında sadece yüzde 2,4, 2020'de ise yüzde 2 büyüme kaydedeceği tahmininde bulundu. Daha önceki tahminlerde 2019 için yüzde 2,8 ve 2020 için de yüzde 2,3 ifade edilmişti.

OECD, Almanya için de büyüme tahminini düşürdü. Buna göre, Almanya'da bu yıl yüzde 0,5 ve gelecek yıl yüzde 0,6 büyüme bekleniyor. Daha önceki tahminlerde büyüme oranları bu yıl için yüzde 0,7 ve gelecek yıl için yüzde 1,2 olarak belirtilmişti.

Türkiye için yüzde 0,3 küçülme öngörülüyor

OECD, Türkiye içinse 2019’daki büyüme beklentisini yüzde eksi 2,6’dan yüzde eksi 0,3’e revize etti. OECD, 2020 yılına dair yüzde 1,6'lık büyüme tahminini ise sabit tuttu.

Büyüme tahmini neden düştü?

OECD Baş Ekonomisti Laurence Boone, dünya çapında görünümün parlak olmadığını belirterek, "Ticaret savaşları ve siyasi gerilimler düşük büyümenin sürmesi tehlikesi yaratıyor" şeklinde konuştu.

ABD ile Çin'in karşılıklı olarak gümrük vergilerini artırmasının dünya çapındaki ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyerek, 2020'de büyümeyi 0,3 ile 0,4 puan aşağı çekeceği öngörülüyor. 

Birleşik Krallık'ın anlaşma olmaksızın Avrupa Birliği'nden ayrılması, Avrupa'daki siyasi kuşkular ve Çin'deki durgun konjonktürün küresel ekonomiye daha fazla yük getireceği tahmin ediliyor. OECD, bu gerilemeye önlem olarak hükümetlere yatırımları artırma tavsiyesinde bulundu.

DW,Reuters/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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