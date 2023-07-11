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ODTÜ'de mezuniyet töreninde rektörlükten geri adım

Batu Bozkürk
2 saat önce

ODTÜ'de mezuniyet töreninin akıbeti belli oldu. İlk olarak Devrim Stadyumu'nda, daha sonra parçalı bir şekilde bölümlerde yapılacağı duyurulan tören, öğrencilerin tepkisi üzerine yine Devrim’e alındı.

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Arşiv
ArşivFotoğraf: ANKA Nachrichtenagentur

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) bir gelenek olan, hazırlanan toplumsal içerikli pankartlar nedeniyle kamuoyunun dikkatini çeken mezuniyet diploma töreni bu yıl belirsizliklerin odağı oldu.

ODTÜ Rektörlüğü ilk olarak seçimden iki gün önce, 12 Mayıs’ta öğrencilere bir mail gönderdi ve törenin her zaman olduğu gibi Devrim Stadyumu’nda 20 Temmuz’da yapılacağını duyurdu. Fakat seçimin ertesinde bir duyuru yapılmaksızın akademik takvim değiştirildi. Törenin parçalı bir şekilde fakültelerde, 24-28 Temmuz tarihlerinde yapılacağı kaydedildi. Devrim Stadyumu programı iptal edildi.

Bunun üzerine öğrenciler kararın "baskıcı ve yasakçı" olduğu gerekçesiyle rektörlüğe tepki gösterdi. Çok sayıda öğrenci topluluğu 9 Temmuz’da "Mezuniyetimizden vazgeçmiyoruz" başlıklı bir bildiri yayımladı. 2021 ve 2022 yıllarında olduğu gibi kendi imkanlarıyla bir tören organize etmeye başladılar, bu töreni 20 Temmuz’da yapacaklarını duyurdular.

11 Temmuz’da ise ODTÜ Rektörlüğü'nden sürpriz bir açıklama geldi. Okulun Twitter hesabından paylaşılan duyuruda, mezuniyet töreninin 26 Temmuz’da Devrim Stadyumu’nda yapılacağı belirtildi. Bu gelişme, pek çok öğrenciyi şaşırttı.

Önceki yıllarda ne yaşandı?

ODTÜ mezuniyet töreni son dönemde çeşitli protestolara sahne oldu. 2016 yılında, rektör adayları arasında yapılan oylamada ikinci seçilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ODTÜ Rektörlüğü'ne atanan Verşan Kök, törenlerde protesto edildi. 2018 yılında Erdoğan aleyhine açılan bir pankart, "hakaret" içerdiği gerekçesiyle öğrencilerin cezaevine girmesine neden oldu. Mezuniyet töreni 2020, 2021 ve 2022 yıllarında pandemi gerekçesiyle iptal edildi fakat son iki yılda öğrencilerin kendi organizasyonuyla, daha az kalabalıkla yapıldı.

 

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