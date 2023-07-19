ODTÜ mezuniyetinde pankart ve bayraklar denetlenecek

Her yıl öğrencilerin verdiği mesajlara sahne olan ODTÜ mezuniyet töreninde bu yıl sıkı güvenlik önlemleri uygulanacağı açıklandı.

ODTÜ Rektörlüğü 26 Temmuz'da yapılacak mezuniyet törenine ilişkin ayrıntıları duyurdu.

Buna göre Rektörlüğün sürpriz bir şekilde Devrim Stadyumu'na taşıdığı mezuniyet töreni daha önce görülmemiş güvenlik önlemlerine sahne olacak. Saha içinde yürüyüş yapanlar kontrol edilecek, açılan pankartlar ve bayraklar denetlenecek.

Açıklamada, törenin bu yıl "100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü" teması ile gerçekleştirileceği de belirtildi.

"Pankartları bölüm başkanlıkları kontrol edecek"

Törende mezun olan ve yürüyüş yapmak isteyen her öğrenci, yürümek için bölümünden bir davetiye alacak. Bunun dışında saha içinde yürümeye izin verilmeyecek. Önceki yıllarda davetiye zorunluluğu bulunmuyordu.

Arşiv - ODTÜ'de mezuniyet töreni Fotoğraf: ANKA Nachrichtenagentur

Rektörlük, törende açılacak pankartların öncelikli olarak "100. Yıl Cumhuriyet teması" ile ilgili olmasını amaçlıyor. Bunun dışında "suç unsuru barındırmayan, tehdit, hakaret ve aşağılama içermeyen" pankartların taşınması da mümkün olacak.

Fakat alınan karara göre bu pankartlar daha önceden bölüm başkanlıkları tarafından kontrol edilecek. Son kontroller ise tören girişinde yapılacak. Aksi takdirde adli ve idari işlemler uygulanabilecek.

"Ülke bayrakları haricinde bayrak alınmayacak"

Mezuniyet töreninde yürüyüş yapan öğrenciler Türk Bayrağı, yabancı öğrencilerin ülkelerinin bayrakları ve ODTÜ flaması dışında herhangi bir bayrak taşıyamayacak. Geçtiğimiz yıllardaki mezuniyet törenlerinde açılan LGBTİ+ bayraklarıgüvenlik görevlilerinin müdahalelerine sahne olmuştu.

ODTÜ mezuniyet törenleri her yıl öğrencilerin açtığı toplumsal içerikli pankartlarla kamuoyunun gündemine geliyor. Bu yılki tören için ODTÜ Rektörlüğü birbirine zıt kararlar aldı. İlk olarak törenin her zaman olduğu gibi Devrim Stadyumu'nda yapılacağı duyuruldu, ardından bu iptal edilerek fakültelerde parçalı bir şekilde yapılacağı belirtildi. Son olarak tören yine stadyuma alındı.

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