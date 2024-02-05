Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 64,86 olduğunu açıkladı. ENAG'ın yaptığı hesaplamalara göre ise enflasyon yüzde 129,11.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyat endeksinin (TÜFE), Ocak ayında yıllık bazda yüzde 64,86 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Kurumun sayfasından paylaşılan verilere göre tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 6,70 olarak kayıtlara geçti:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan verilere dair yayınladığı mesajında, "Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ENAG'ın enflasyon oranı yüzde 129,11

Enflasyon Çalışma Grubu (ENAG) tarafından yapılan hesaplamalara göre ise enflasyon, TÜİK'in açıkladığı rakamların yaklaşık iki katı. ENAG'ın X hesabından yapılan paylaşımda, TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 129,11, aylık bazda ise yüzde 9,38 arttığı aktarıldı:

DW / ET,EC

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