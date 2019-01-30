 Ocak ayı enflasyonu yüzde 20,35 oldu | EKONOMİ | DW | 04.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Ocak ayı enflasyonu yüzde 20,35 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 20,35 olarak gerçekleşti. Ocak ayında en yüksek artış gıda grubunda olurken, çarliston biberin fiyatı yüzde 87,87 artış gösterdi.

Türkei Istanbul Gemüseladen (picture-alliance/dpa/R. Hackenberg)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 artış gerçekleşti.

En yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda grubunda yaşanırken enflasyon verisinin detaylarına bakıldığında en fazla fiyat artışının yüzde 87,87 ile çarliston biberde yaşandığı görülüyor. Patlıcan yüzde 80,94 ile ikinci sırada yer alırken, ıspanak yüzde 67,63, sivri biber de yüzde 63,84 ile yüksek artış gösteren sebzeler arasında yer aldı.

İş Yatırım ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu enflasyon ile ilgili değerlendirmesinde "Ocak’ta olumsuz hava koşullarının etkisiyle aylık bazda ortalamada yüzde 30 artan taze meyve sebze fiyatları öncülüğünde toplamda yüzde 6,4 artan gıda fiyatları enflasyonu belirleyen temel kalem oldu. Antalya’da yaşanan sel felaketinin gıda grubu üzerindeki etkisinin Şubat ayında da devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini Ekim'de yüzde 25,24 ile görmüş ve Kasım ve Aralık ayında da düşüş göstererek yılı yüzde 20,30 seviyesinde tamamlamıştı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya yılın ilk enflasyon raporunu 30 Ocak'ta açıklamış, enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruşun sürdürüleceğini ve bu yıl veri odaklı bir para politikası izleneceğini söylemişti.

DW/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Çetinkaya, 2019 için yüzde enflasyon tahmininin yüzde 15,2'den yüzde 14,6'ya düşürüldüğünü söyledi. (30.01.2019)  

Fiyat artışları asgari ücret zammını gölgede bıraktı

Türkiye’de asgari ücretliler yüzde 26 zam yapıldıktan sonraki ilk maaşlarını aldı. Ancak ürünlerde yüzde 40’ları bulan fiyat artışları maaş zammını geride bıraktı. (01.02.2019)  

Türkiye'de işsizlik: Ailelerin geçim mücadelesi zorlaşıyor

Türkiye genelinde işsiz sayısı 4 milyon kişiye dayandı. İşini kaybedenler zorlu bir geçim mücadelesi veriyor. İstanbul'da yaşayan Bülent Yurtsever, yaşadığı zorlukları DW Türkçe'ye anlattı. (02.02.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Türkiye'de işsizlik sorunu büyüyor  

Benzer içerik

Türkei Währung Lira Geldscheine Inflation

Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü 30.01.2019

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Çetinkaya, 2019 için yüzde enflasyon tahmininin yüzde 15,2'den yüzde 14,6'ya düşürüldüğünü söyledi.

Screenshot DW Istanbul Voxpops

Fiyat artışları asgari ücret zammını gölgede bıraktı 01.02.2019

Türkiye’de asgari ücretliler yüzde 26 zam yapıldıktan sonraki ilk maaşlarını aldı. Ancak ürünlerde yüzde 40’ları bulan fiyat artışları maaş zammını geride bıraktı.

Türkei Istanbul Taksim Tunel Straßenbahn

Türkiye'de işsizlik: Ailelerin geçim mücadelesi zorlaşıyor 02.02.2019

Türkiye genelinde işsiz sayısı 4 milyon kişiye dayandı. İşini kaybedenler zorlu bir geçim mücadelesi veriyor. İstanbul'da yaşayan Bülent Yurtsever, yaşadığı zorlukları DW Türkçe'ye anlattı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Istanbul Taksim Tunel Straßenbahn (Getty Images/C. McGrath)

Türkiye'de işsizlik: Ailelerin geçim mücadelesi zorlaşıyor

Türkiye genelinde işsiz sayısı 4 milyon kişiye dayandı. İşini kaybedenler zorlu bir geçim mücadelesi veriyor. İstanbul'da yaşayan Bülent Yurtsever, yaşadığı zorlukları DW Türkçe'ye anlattı.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  