Ocak ayı enflasyonu yüzde 20,35 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 artış gerçekleşti.

En yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda grubunda yaşanırken enflasyon verisinin detaylarına bakıldığında en fazla fiyat artışının yüzde 87,87 ile çarliston biberde yaşandığı görülüyor. Patlıcan yüzde 80,94 ile ikinci sırada yer alırken, ıspanak yüzde 67,63, sivri biber de yüzde 63,84 ile yüksek artış gösteren sebzeler arasında yer aldı.

İş Yatırım ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu enflasyon ile ilgili değerlendirmesinde "Ocak’ta olumsuz hava koşullarının etkisiyle aylık bazda ortalamada yüzde 30 artan taze meyve sebze fiyatları öncülüğünde toplamda yüzde 6,4 artan gıda fiyatları enflasyonu belirleyen temel kalem oldu. Antalya’da yaşanan sel felaketinin gıda grubu üzerindeki etkisinin Şubat ayında da devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini Ekim'de yüzde 25,24 ile görmüş ve Kasım ve Aralık ayında da düşüş göstererek yılı yüzde 20,30 seviyesinde tamamlamıştı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya yılın ilk enflasyon raporunu 30 Ocak'ta açıklamış, enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruşun sürdürüleceğini ve bu yıl veri odaklı bir para politikası izleneceğini söylemişti.

DW/SSB,BK

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