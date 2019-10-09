 O döner büfesi artık çalışanların | ALMANYA | DW | 16.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

O döner büfesi artık çalışanların

Halle'de ırkçı saldırı sonucu bir müşterinin öldürüldüğü döner büfesinin sahibi İzzet Sağaç, büfesini olay sırasında çalışan iki kardeşe hediye etti.

İzzet Sağaç (solda) döner büfesini İsmet Tekin ile kardeşine hediye etti

İzzet Sağaç (solda) döner büfesini İsmet Tekin ile kardeşine hediye etti

Almanya'nın Halle kentinde 9 Ekim'de düzenlenen aşırı sağcı terör saldırısında bir kişinin öldürüldüğü döner büfesinin sahibi İzzet Sağaç büfeyi olay sırasında burada çalışan İsmet ve Rıfat Tekin adlı kardeşlere hediye etti.

Terör saldırısından sonra kapanan ve tadilata giren Kiez Döner adlı döner büfesi için düzenlenen yeniden açılış törenine Saksonya Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff da katıldı.

İzzet Sağaç büfenin işletmesini devrettiğine dair resmi belgeyi Tekin kardeşlere verdi. Sağaç belgeye, "Haleflerime 09.10.2019'daki korkunç olayı sindirmeleri için güç ve farklı kültürlerden ve inançlardan müşteriler diliyorum" ifadesine yer verdi.

Eyalet Başbakanı Haseloff ise büfenin yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Olay günü aşırı sağcı Stephan B. silahla bir sinagoga girmeye çalışmış, bunu başaramayınca sinagog önünde bir kadını ve yakınlardaki Kiez Döner adlı büfedeki bir müşteriyi vurarak öldürmüştü.

dpa/TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Steinmeier'den saldırıya uğrayan dönerciye taziye

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Halle’de saldırıya uğrayan döner büfesinin sahibini telefonla arayarak başsağlığı diledi. Geçen hafta düzenlenen aşırı sağcı terör saldırısında döner büfesinde bir kişi öldürülmüştü. (14.10.2019)  

Halle saldırısının zanlısı suçunu itiraf etti

Almanya’nın Halle kentinde düzenlenen ve iki kişinin öldüğü saldırının zanlısı, eylemi aşırı sağcı ve antisemitist sebeplerle gerçekleştirdiğini itiraf etti. (11.10.2019)  

Benzer içerik

Deutschland Tote nach Schüssen in Halle

Almanya'da sinagoga aşırı sağcı saldırı şoku 09.10.2019

Almanya’nın Halle kentinde iki kişiyi öldüren, ardından ayin düzenlenen bir sinagoga girmeye çalışan ancak başarılı olamayan zanlının, saldırıdan önce aşırı sağ içerikli bir video yayınladığı belirlendi.

Deutschland Karlsruhe | Attentäter von Anschlag auf Synagoge in Halle

Halle saldırısının zanlısı suçunu itiraf etti 11.10.2019

Almanya’nın Halle kentinde düzenlenen ve iki kişinin öldüğü saldırının zanlısı, eylemi aşırı sağcı ve antisemitist sebeplerle gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Deutschland Halle nach Anschlag auf Synagoge | Frank-Walter Steinmeier & Reiner Haseloff

Steinmeier: Bu bir utanç günüdür 10.10.2019

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Halle saldırısı ile ilgili olarak toplumun Yahudilerle dayanışma içinde olması gerektiğini ve olayın Almanya adına bir "utanç" olduğunu belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Göç Müzesine 22 milyon euro ödenek

Almanya'da Federal Meclis, Göç Müzesi kurulması için 22,13 milyon euro ödeneği onayladı. Müze Köln'de kurulacak.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  