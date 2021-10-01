Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Milli Görüş Vakfı Başkanı olan Asiltürk'ün, 13 Eylül'de koronavirüs nedeniyle gelişen zatürre sonrası nefes darlığı şikayetleri üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı bildirilmişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

1935 Malatya Hekimhan doğumlu olan Oğuzhan Asiltürk, ilkokul ve ortaokul ile liseyi Malatya'da okudu, üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamladı. Asiltürk, serbest müşavir mühendislik, 14'üncü ve 15'inci dönem Ankara; 19'uncu, 20'nci ve 21'inci dönem Malatya milletvekilliği yaptı. Asiltürk, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu. Oğuzhan Asiltürk, evli ve 4 çocuk babasıydı.

DW / BK,ET

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