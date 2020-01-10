Nusaybin'de Süryani rahip gözaltına alındı

İran: Stratejik bir fırsat mı, bataklık mı?

ABD-İran krizi Türkiye için stratejik bir fırsat mı? Yoksa yine taraf olmaya zorlanacağı yeni bir bataklık mı? Ankara şimdi de öfkeli İranlılar ile öngörülemez Trump arasında yeni bir dış politik sınavla karşı karşıya.