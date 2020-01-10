 Nusaybin′de Süryani rahip gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 10.01.2020

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TÜRKİYE

Nusaybin'de Süryani rahip gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen'in de aralarında bulunduğu 3 kişi, "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Arşiv: Mardin Mor Gabriel Kilisesi

Arşiv: Mardin Mor Gabriel Kilisesi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen "terör" soruşturması kapsamında Süryanilerin yoğunlukta yaşadığı Üçyol köyü ve kırsal mahallelerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, adreslerinde arama yapılan Mor Yakup Kilisesi'nin rahibi Sefer Bileçen ile Üçköy Muhtarı Joseph Yar ile Üçköy kırsal mahallesinden Musa Taştekin gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Türk basınına konuşan Mardin Süryani Birliği Başkanı Yuhanna Aktaş, gözaltına alınanlarla ilgili bilgi alamadıklarını söyledi.

Aktaş, "Avukatlar ilgileniyorlar ancak dosyada gizlilik kararı var diyerek hiçbir bilgi verilmedi" dedi.

DHA,DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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