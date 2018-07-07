 Nuriye Gülmen yine gözaltında | TÜRKİYE | DW | 07.11.2019

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TÜRKİYE

Nuriye Gülmen yine gözaltında

KHK ile işinden atılan akademisyen Nuriye Gülmen, üç yıl sonra yeniden Yüksel Caddesi’nde eylem yapmak isteyince yine gözaltına alındı. Gözaltında iki günü geride bırakan Gülmen’le ilgili savcılıktan bilgi alınamıyor.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 324 gün açlık grevi yapmıştı (Foto: Arşiv)

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 324 gün açlık grevi yapmıştı (Foto: Arşiv)

9 Kasım 2016’da Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde başlattığı "işimi geri istiyorum" eylemi ile Türkiye ve dünya gündemine oturan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden çıkarılmış akademisyen Nuriye Gülmen, KHK’lıların haklarını savunmak için yine harekete geçti.

Daha önce eylem yaptığı Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önüne giden ve anıt önünde durur durmaz polis tarafından gözaltına alınan Gülmen, Salı günü saat 13’ten beri Ankara Terörle Mücadele Şubesi’nde tutuluyor.

Gülmen’in avukatlarından Mehmet Refik Atalay, Gülmen’in neden gözaltına alındığı ile ilgili DW Türkçe’ye bilgi verirken, "Emniyette ifadesinin alınması ya da savcılığa ne zaman çıkacağı konusunda bize bilgi verilmiyor. Savcı bize Gülmen’le ilgili bir soruşturma olduğunu ve dosyasında gizlilik kararı bulunduğunu söyledi" diye konuştu.

Atalay, Gülmen’le ilgili soruşturmanın Yüksel Caddesi’ndeki eylemlerle ilgili olduğunu düşündüklerini belirtirken, bu soruşturma kapsamında Gülmen hakkında yakalama kararı bulunduğunu da öğrendiklerini dile getirdi.

Atalay, Nuriye Gülmen’in 9 Kasım 2016’da başlattığı "işimi geri istiyorum" eylemi ile birlikte başlayan "Yüksel Direnişi"nin tam üç yıldır sürdüğünü hatırlatırken, "O kadar kişi hakkında dünya kadar dosya açtılar ama hiç mahkumiyet kararı vermediler. Amaçları, KHK’lıları iş arama hakkından koparmak" dedi.

"Direniş sürecek"

Nuriye Gülmen’in başlattığı eyleme destek veren ve "Yüksel Direnişi"nin bir başka sembol ismi olan KHK’lı öğretmen Acun Karadağ da DW Türkçe’ye "Gülmen’in avukatları gibi babasına da bilgi vermiyorlar. Bu hukuksuzluğu kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu. Karadağ, Yüksel’de sürdürdükleri eylem sırasında, 10 Aralık 2018’de kendisinin de gözaltına alındığını, 4 günlük gözaltı süresinin bir 4 gün daha uzatıldığını ve sonrasında da mahkemeye çıkarıldığını hatırlatıyor. Karadağ, "Gözaltı sürelerinin keyfi olarak uzatıldığının farkındayız ama Yüksel Direnişi’ni de sürdürmeye kararlıyız" diyor.

Akademisyen Nuriye Gülmen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki görevinden KHK ile atıldıktan sonra 9 Kasım 2016’da Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde "işimi geri istiyorum" talebiyle eylem başlatmıştı. İşini kaybeden bir diğer isim, Semih Özakça da Gülmen’le birlikte açlık grevinde bulunmuş, grevin 76. gününde Gülmen’le birlikte gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Cezaevinde de eylemlerine devam eden Gülmen ve Özakça, 324 gün süren açlık grevinden sonra tahliye olmuştu.

Gülmen ve Özakça’nın tutuklanmasının ardından Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı da abluka altına alınmıştı. Anıt etrafındaki bariyerler ancak 430 gün sonra kaldırılabilmişti.

9 Kasım 2016’da başlayan "işimi geri istiyorum" sloganlı "Yüksel Direnişi", Ankara’nın en uzun eylemi olarak biliniyor. Polisin sert müdahalelerine hedef olan direniş, günde iki kez yapılan basın açıklamalarıyla sürdürülüyor.

 

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

 

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