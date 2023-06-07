AKP İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına seçildi. TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci ve ikinci tur oylamalarda adayların hiçbiri gerekli oya ulaşamamıştı. Kurtulmuş, yapılan üçüncü tur oylamada 321 oya ulaşarak TBMM'nin 30'uncu Başkanı oldu.

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 586 milletvekili oy kullanmış, adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oya ulaşamamıştı.

İlk turda AKP İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

İkinci turda da 400 oy çıkmadı

İkinci turda da adaylar 400 oya ulaşamadı. AKP'li Kurtulmuş 321, CHP'li Bingöl 131, YSP'li Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Partili Paçacı 41, DEVA Partili Yeneroğlu 15, Gelecek Partili Yazıcı Özbudun 21, TİP'li Atalay 3 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

İkinci turun ardından Özbudun ve Yeneroğlu adaylıktan çekilirken TBMM Başkanlığı için üçüncü tur oylamaya geçildi.

Üçüncü turda seçilebilmek için salt çoğunluk olan 301 oyun alınması gerekiyordu. Üçüncü tur oylamada 321 oy alan Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 30'uncu Başkanı oldu.

584 milletvekilinin oy kullandığı üçüncü tur oylamada CHP'li Bingöl 160 , YSP'li Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Partili Paçacı 43, TİP'li Atalay 4 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

62'nci hükümette Başbakan Yardımcılığı, 63, 64 ve 65'inci hükümetlerde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerini üstlenen Kurtulmuş, 2018'de AKP 6. Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçilmişti. Kurtulmuş, AKP Genel Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

DW / BK,ET

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