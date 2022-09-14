NSU destek soruşturmasında şüpheli sayısı 4'e düştü

Federal Başsavcılık aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresine destek verme şüphesiyle başlatılan soruşturmada beş kişi hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı sonucuna vardı. Başsavcılık dört kişi hakkında ise soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Almanya'da, 2000-2007 yılları arasında, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, iki bombalı saldırı düzenleyen ve çok sayıda banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütü üyelerinin varlığı, 4 Kasım 2011 tarihinde tesadüfen ortaya çıkmıştı. Grubun üyeleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, bir banka soygunu sonrasında polisin takibi üzerine yaşadıkları karavanı intihar ederek ateşe vermişti. Örgütün bilinen tek üyesi olan Beate Zschäpe yargı önüne çıkartılmış, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi 11 Temmuz 2018'de verdiği kararda Zschäpe'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, "cinayete yardım ve yataklıktan" suçlu bulduğu Ralf Wohlleben'e 10 yıl, "terör örgütüne destek" suçundan Andre Emminger'e 2,5 yıl, yine aynı suçtan Holger G'ye 3 yıl, Carsten S'ye de gençlik yasaları uyarınca 3 yıl hapis cezası vermişti.

Davanın sonuçlanmasına karşın Federal Başsavcılık örgüte destek verdikleri şüphesiyle dokuz kişi hakkındaki soruşturmayı ise sürdürdü. Tagesschau ve Der Spiegel’de yer alan haberlere göre Federal Savcılık'ın haklarında soruşturmayı sürdürdüğü 4 kişi hakkında da takipsizlik kararı vereceği tahmin ediliyor.

DW, dpa / EC, DA