 ′′NSU 2.0′′ imzalı tehditlerin sayısı artıyor | ALMANYA | DW | 16.07.2020

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ALMANYA

''NSU 2.0'' imzalı tehditlerin sayısı artıyor

Hessen eyaletinde aşırı sağcı tehdit içeren e-postalarla ilgili skandal büyüyor. Tehdit postaların alanların sayısı artarken Hessen polisi içinde aşırı sağcı yapılanma şüphesi güçleniyor.

Tehdit mektubu gönderilen kişilerden birinin bilgilerinin Frankfurt polis bilgisayarında sorgulatıldığı ortaya çıkmıştı.

Tehdit mektubu gönderilen kişilerden birinin bilgilerinin Frankfurt polis bilgisayarında sorgulatıldığı ortaya çıkmıştı.

Almanya'da e-posta yoluyla aşırı sağ içerikli tehdit mesajları alanların sayısı artıyor. 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne atfen "NSU 2.0" imzası taşıyan e-postaların başka kişilere de ulaştığı ve öncekilerle içeriksel benzerlik taşıdığı bildirildi.

NSU örgütü davasının müdahil avukatlarından Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız, Hessen Eyalet Parlamentosu'ndaki Sol Parti Grup Başkanı Janine Wissler ve komedyen İdil Baydar'a ait bilgilerin, e-postalar atılmadan kısa süre önce Hessen polisine bağlı bilgisayarlardan sorgulandığı ortaya çıkmış, bu durum Hessen polisi içinde aşırı sağcı bir yapılanma bulunduğuna dair şüpheleri güçlendirmişti.

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Almanya’da aşırı sağcılardan tehdit e-postaları alan komedyen İdil Baydar, polise sert eleştiriler yöneltti. Baydar’ın kişisel bilgilerinin Hessen polisindeki bir bilgisayardan araştırıldığı tespit edilmişti. (14.07.2020)

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Kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre, söz konusu e-postaları alanlar arasına, NSU davasının müdahil avukatlarından Mehmet Daimagüler'in yanı sıra kamu yayıncılık kuruluşu ZDF ile sol eğilimli "Tageszeitung" gazetesinde çalışan gazeteciler de eklendi.

Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan Daimagüler, aşırı sağcı kişi ve gruplar tarafından zaten sık sık tehdit mesajları aldığını, ancak ilk kez ''NSU 2.0'' imzasıyla tehdit edildiğini belirtti.

Almanya'nın en popüler tartışma programlarından biri olan Maybrit Illner ve redaksiyonu da tehdit mektupları aldıklarını doğruladı. Programın yayınlandığı ZDF mektuplar hakkında gerekli mercilere şikayetlerde bulunulduğunu duyurdu. Diğer yandan sol eğilimli ''taz'' gazetesi de iki kez tehdit mektubu aldıklarını, geçtiğimiz haftalarda da gazeteye çalışan bir kadın gazetecinin e-posta ile tehdit edildiğini duyurdu.

Tehdit mesajı alanlardan bazılarına ait bilgilerin Hessen polis bilgisayarlarından sorgulatılmış olduğu bilgisinin eyalet İçişleri Bakanına çok geç iletilmesi nedeniyle başka bir kriz daha yaşanmış, Hessen eyaleti Emniyet Müdürü Udo Münch görevinden ayrılarak geçici emekliliğe sevk edilmişti. Münch'ün yerine Offenbach Emniyet Müdürü Roland Ullmann'ın atandığı bildirildi.

dpa, epd / NS, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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