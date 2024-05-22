Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i tanıma kararı aldı

Norveç, İspanya ve İrlanda 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen bağımsız bir devlet olarak tanıyacak. İsrail büyükelçilerini geri çekme kararı aldı.

Üç Avrupa ülkesi; Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i bağımsız bir devlet olarak resmen tanıma kararı aldı.

İlk açıklama Baltık ülkesi Norveç'ten geldi. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, iki devletli çözümün İsrail'in de çıkarına olduğunu belirterek tanıma kararının bunu mümkün kılabileceğinin altını çizdi. Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç, İsrail'in en büyük destekçisi ABD'nin çok yakın müttefiki.

Benzer bir duyuru yapan İrlanda Başbakanı Simon Harris, "Filistin ve İrlanda için tarihi ve önemli bir gün" dedi, Filistin'i tanımanın İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm sağlanması çabalarını destekleyeceğini söyledi.

"Acı ve yıkım politikası"

Her iki ülkeyle koordineli biçimde İspanya da Filistin'i tanıyacaklarını ilan etti. Başbakan Pedro Sanchez, meclise hitaben yaptığı konuşmasında, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "acı ve yıkım politikası ile iki devletli çözümü riske attığını" ifade etti. Sanchez, Filistin'in tanınması fikrine destek bulabilmek için aylardır Avrupa genelinde lobi faaliyeti yürütüyordu.

Üç Avrupalı ülke, Filistin'in bağımsızlığını tanıma kararını, İsrail'in yoğun sivil nüfuslu Refah kentine karadan operasyon başlatması üzerine aldı. Uluslararası kamuoyu, Gazze'de yerinden olan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği Mısır sınırındaki kente bir operasyon düzenlenmesine karşı çıkıyor.

Çarşamba günü ilan edilen kararlar, hükümetlerin atacağı resmi adımla birlikte 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

İlerleyen süreçte Slovenya ve Malta'nın da benzer yönde adım atması beklenirken bölgede barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağı görüşü Avrupa genelinde hakim.

İsrail büyükelçilerini çekti

İsrail'den ise Avrupa'ya tepki var. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, kararların "İran ve Hamas'ı ödüllendirmek" anlamına geldiğini savunarak büyükelçilere derhal İsrail'e dönme talimatı verdi. Daha önce sosyal medya platformu X üzerinden de bir video mesaj yayınlayan Katz, "Filistin'i tanımak sizi İran ve Hamas'ın pençesine düşürme riski taşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Gazze savaşından önce ABD ve birçok Avrupalı devlet, Filistin'i tanımak için İsrail'le bir barış anlaşmasını şart koşuyordu.

2014 yılında İsveç, Filistin'i bir devlet olarak tanıyan ilk AB üyesi olmuştu. Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Romanya Filistin'i tanıyan diğer Birlik üyeleri.

AFP,Reuters / MUK,HS

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