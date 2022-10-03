  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Svante Pääbo
Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülen Svante PääboFotoğraf: Christian Charisius/dpa/picture alliance
BilimKüresel

Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli evrim araştırmacısı Pääbo kazandı

1 saat önce

Nobel Ödülleri bugünden itibaren açıklanmaya başladı. Açıklanan ilk dal olan Nobel Tıp Ödülü‘ne Almanya’nın Leipzig kentinde çalışmalarını sürdüren İsveçli araştırmacı Svante Pääbo layık görüldü.

https://www.dw.com/tr/nobel-t%C4%B1p-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BCn%C3%BC-i%CC%87sve%C3%A7li-evrim-ara%C5%9Ft%C4%B1rmac%C4%B1s%C4%B1-p%C3%A4%C3%A4bo-kazand%C4%B1/a-63320682

Dünyanın en saygın ödülleri olan ve farklı kategorilerde verilen Nobel Ödülleri‘nde bugün ilk olarak tıp alanında ödüle layık görülen araştırmacı açıklandı. Buna göre 2022 Nobel Tıp Ödülü'ne, çalışmalarını Almanya’nın Leipzig kentinde yürüten İsveçli araştırmacı Svante Pääbo layık görüldü. Pääbo'ya ödülün insanın geçirdiği evrim konusunda yürüttüğü araştırmalarından dolayı verildiği duyuruldu.

Alman Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Bölümü Direktörü de olan tıpçı ve biyolog Svante Pääbos'un başarıları arasında Neandartal insanının genlerinin şifrelerini çözmesi ile 1984'te doktora öğrencisi olarak bir mumyanın DNA'sını klonlaması da sayılıyor. 67 yaşındaki Svante Pääbo, 1982 yılında iki bilim insanı ile birlikte Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülen Sune Bergström'ün oğlu.

Nobel Tıp Ödülü, 920 bin euro para ödülü de öngörüyor.

1901'den veri toplan 224 tıpçı bu ödüle layık görülürken, bunlardan sadece 12'sinin kadın olduğu dikkat çekti. İlk Nobel Tıp Ödülü Alman bakteriyolog Emil Adolf von Behring'e difteri hastalığıyla mücadelede gösterdiği başarılı çalışmalar nedeniyle verildi. En son ödüle de geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri’ndan David Julius ile Lübnan doğumlu Ardem Patapoutian layık görüldüler.

Nobel Ödülleri'den bu hafta sırasıyla fizik ve kimya ile devam edilecek. Perşembe ve Cuma günleri ise dünyada en çok dikkat çeken iki dalı olan edebiyat ve barış dallarındaki kazananlar açıklanacak. Son olarak da ekonomi dalında ödüle kimin layık görüldüğünün açıklanmasıyla Nobel Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli olacak. 

Nobel Ödüller'ine layık görülen araştırmacılar, uzmanlar, ekonomistler, edebiyatçılar, hak savuncuları veya politikacılar 10 Aralık’ta düzenlenen törenle ödüllerini alacaklar. 10 Aralık, ödüle adını da veren Alfred Nobel’in ölüm günü olan bu tarihte sahiplerine törenle takdim ediliyor.

dpa / ETO, JD

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Altun: Erdoğan'ın Nobel açıklaması Orhan Pamuk'a yönelik değil

Altun: Erdoğan'ın Nobel açıklaması Orhan Pamuk'a yönelik değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Erdoğan’ın Nobel ödüllerine ilişkin olarak, "Türkiye’den teröriste ödül vermişlerdir" ifadesinin Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a yönelik olmadığını söyledi.
Politika
10 Aralık 2019
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Svante Pääbo

Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli evrim araştırmacısı Pääbo kazandı

Bilim
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Özçapın Ailesi

Türkiye'den bir otizm hikâyesi: İmkânsızlıklarla mücadele

Türkiye'den bir otizm hikâyesi: İmkânsızlıklarla mücadele

İnsan Hakları
2 Ekim 2022

Suudi Arabistan’ın uluslararası yatırımları tehlikeli mi?

Suudi Arabistan’ın uluslararası yatırımları tehlikeli mi?

Politika
2 Ekim 2022
28 Eylül'de Tahran'daki bir gösteriden

Türkiye'deki İranlılar hem umutlu hem de endişeli

Türkiye'deki İranlılar hem umutlu hem de endişeli

Toplum
1 Ekim 2022
Bulgaristan'da Pazar günü parlamento seçimleri yapılacak

Bulgaristan'da son 18 ayda dördüncü genel seçim

Bulgaristan'da son 18 ayda dördüncü genel seçim

Politika
1 Ekim 2022
TBMM'de yeni yasama dönemi 1 Ekim'de başlıyor

Meclis açıldı: İlk gündem "dezenformasyon yasası"

Meclis açıldı: İlk gündem "dezenformasyon yasası"

Politika
1 Ekim 2022
Mersin'deki saldırının failinin kimliğinin DNA raporu olmadan açıklandığı anlaşıldı

Mersin saldırısında Dilşah Ercan bilmecesi

Mersin saldırısında Dilşah Ercan bilmecesi

Hukuk ve Adalet
30 Eylül 2022
Ana sayfaya dön