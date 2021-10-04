Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Tıp Ödülünü "ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden" ötürü moleküler biyoloji alanında çalışma yapan ABD'li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian'ın kazandığı açıklandı.

Nobel jürisi tarafından yapılan açıklamada, bilim insanlarının ödüle "çığır açıcı keşifleri" nedeniyle layık görüldüğü belirtildi. Bilim insanlarının keşiflerinin "dünyayı algılamamıza ve uyum sağlamamıza yarayan sinir uyarılarını ısı, soğuk ve mekanik kuvvetin nasıl başlatabildiğini anlamamıza izin verdi" denildi.

Kaliforniya Üniversitesi'nde Profesör olan David Julius ve Kaliforniya'daki Scripps Araştırma Enstitüsü'nde Profesör olan Ardem Patapoutian 10 milyon İsveç kronu (950 bin Euro) tutarındaki öldülü paylaşacak.

Geçen yıl Hepatit-C virüsü keşfine verildi

Nobel Tıp Ödülü geçen yıl ABD'li bilim insanları Harvey J. Alter, Charles M. Rice ile İngiliz bilim insanı Michael Hougtan'a verilmişti. ABD'li bilim insanlarının Hepatit-C virüsünü keşifleri ve bu alandaki çalışmaları nedeniyle layık görüldüğü ifade edilmişti.

1901'den bu yana verilen Nobel Tıp Ödülü'ne bugüne dek 219 bilim insanı layık görüldü. Ödül 2019 yılında ise hücrelerin oksijeni kullanması konusundaki çalışmalarından ötürü ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verildi.

Nobel Ödülü'nü 2006'da Orhan Pamuk Edebiyat dalında, Prof. Dr. Aziz Sancar da 2015 yılında Kimya dalında kazanmıştı.

AFP/SSB, TY

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