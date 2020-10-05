 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu | YAŞAM | DW | 05.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsünü keşfeden ikisi ABD'li üç bilim insanına verildi.

default

Nobel Tıp Ödülü bu yıl ABD'li bilim insanları Harvey J. Alter, Charles M. Rice ile İngiliz bilim insanı Michael Hougtan'ın oldu.

Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, bilim insanlarının ödüle Hepatit-C virüsünü keşifleri ve bu alandaki çalışmaları nedeniyle layık görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, bilim insanlarının keşifleri sayesinde Hepatit C’nin tedavi edilebildiği belirtildi. Bilim insanlarının kronik hepatit hastalığının nedenini keşfederek yeni ilaçların yanı sıra kan tahlili ile tespiti de olanaklı kıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Ödül kanla bulaşan hepatit mücadelesine büyük katkı sağlayan üç araştırmacıya verildi. Hastalık dünya genelinde insanlarda siroz ve karaciğer kanserine yol açan büyük bir küresel sağlık sorunu” ifadeleri kullanıldı.

1901'den bu yana verilen Nobel Tıp Ödülü'ne bugüne dek 219 bilim insanı layık görüldü. Ödül geçen yıl hücrelerin oksijeni kullanması konusundaki çalışmalarından ötürü ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verildi.

Nobel Tıp Ödülü bu yıl 10 milyon İsveç kronu (950 bin Euro) tutarında.

dpa/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Nobel Tıp Ödülü’nün sahipleri belli oldu

Hücrelerin oksijen kullanıma ilişkin moleküler mekanizmaları keşfeden bilim insanları William Kaelin, Peter Ratcliffe ve Gregg Semenza 2019 Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü.  

Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Tıp Ödülü'ne kanserle mücadeledeki çalışmalarından dolayı Amerikalı James Allison ile Japon Tasuku Honyo layık görüldü. Diğer dallardaki ödül sahipleri hafta içinde açıklanacak.  

Nobel Tıp Ödülü sahipleri açıklandı

Nobel Tıp Ödülü ABD'li bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young'a verildi. Üç bilim insanının vücut ritmi üzerine çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldüğü açıklandı.  

Nobel Tıp Ödülü Japon bilim insanına

Bu yılki Nobel Tıp Ödülü Japon bilim insanı hücre biyoloğu Yoshinori Ohsumi'ye verildi. Oshumi ödüle, hücrelerin kendi kendini sindirmesi olarak bilinen otofaji alanındaki çalışmaları nedeniyle layık görüldü.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Österreich Grippeimfpung in Wien (Lisi Niesner/Reuters)

Alman uzmanlardan koronavirüs aşısı uyarısı

Almanya Daimi Aşı Komisyonu, koronavirüs aşısına dair beklentilerin yüksek tutulmaması konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar aşı bulunsa dahi normal hayata dönüşün hemen mümkün olmayacağını belirtiyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  