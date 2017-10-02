Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2018 Nobel Tıp Ödülü Amerikalı James Allison ile Japon Tasuku Honyo arasında paylaştırıldı. Allison ve Honyo kanser tedavisi geliştirdikleri özel yöntemlerinden dolayı ödüle layık görüldü. Jürinin açıklamasında araştırmacıların kanserle mücadelede çığır açtıkları ve bilim adamlarının buluşunun bağışıklık sistemine "frenlerini boşaltarak" kanser hücreleriyle mücadele yeteneği kazandırdığı belirtildi. Böylece 1901 yılından beri Nobel Tıp Ödülünü kazanan bilim insanlarının sayısı 214'e yükseldi. Ödül sahipleri arasında 12 kadın bulunuyor.

2017 Nobel Tıp Ödülü'nü insan ve diğer canlıların biyolojik saatiyle ilgili çalışmalarından dolayı Amerikalı bilim adamları Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach ve Michael W. Young arasında paylaştırılmıştı. 2 Ekim'de Fizik, 3 Ekim'de ise Kimya dalında Nobel Ödülü'nün bu yılki sahipleri açıklanacak.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isim şimdiye kadar Perşembe günü açıklanmaktaydı. Bu yıl Edebiyat Ödülü verilmeyecek. İsveç Nobel Akademisi tecavüz skandalından dolayı karar çoğunluğuna ulaşamadığı için ödül iptal edildi. Önümüzdeki yıl iki ayrı Nobel Edebiyat Ödülü tevdi edilecek. Merakla beklenen Nobel Barış Ödülü'nün sahip ya da sahipleri Cuma günü belli olacak. Ekonomi Ödülü'nün kimin kazandığı ise Pazartesi günü açıklanacak.

Dinamitten insanlığı hizmete

İsveçli araştırmacı ve işadamı Alfred Nobel icatlarının önemli bölümünün savaşlarda kullanılmasından kaynaklanan huzursuzluğunu gidermek amacıyla, faiz gelirleriyle "insanlığa büyük hizmeti geçenlerin ödüllendirilmesi" için bütün servetini kurduğu vakfa bağışlamıştı.

350'den fazla patentin sahibi olan Alfred Nobel Hamburg yakınlarında nitrogliserin fabrikası kurmuş, ancak en hafif sarsıntıda aktif hale gelen bu bileşim çok kolay patlıyordu. Bunun üzerine Nobel nitrogliserin ile diyatomit karışımı bir patlayıcı madde icat etti. Sarsıntıdan etkilenmeyen patlayıcı dinamit adıyla bütün dünyada tanındı. Alfred Nobel patentini aldığı dinamiti imal etmek üzere birçok ülkede fabrika kurdu.

1901 yılından bu yana dağıtılan Nobel Ödülü'nü kazananlar bu yıl 870 bin Euro'nun sahibi olacak. Barış ödülü şahıslara olduğu gibi organizasyonlara da verilebiliyor.

Nobel Ödüllerinin yanı sıra 1969 yılından bu yana Alfred Nobel'in onuruna, 1968'de İsveç Merkez Bankası tarafından vakfedilen İktisat Ödülü de veriliyor. Ödüller Alfred Nobel'in ölüm günü olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine veriliyor. İsveçli vakıf 1980 yılından bu yana Alternatif Doğu Yaşam Ödülü de dağıtıyor.

dpa,DW/AG,BÖ

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