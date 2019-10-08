 Nobel Kimya Ödülü’nün sahipleri belli oldu | YAŞAM | DW | 09.10.2019

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YAŞAM

Nobel Kimya Ödülü’nün sahipleri belli oldu

John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino geliştirdikleri lityum-iyon pil ile bu yılın Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi oldu.

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2019 yılı Nobel Kimya Ödülü'ne, lityum-iyon pil geliştirme çalışmaları nedeniyle John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino layık görüldü. 

Nobel Komitesi, Twitter üzerinden ödülü alanları duyururken, aynı zamanda üçlünün ödülü almasını sağlayan lityum-iyon pillerle ilgili bilgiler verdi. Komitenin paylaştığı bilgilere göre hayatlarımızı kolaylaştıran lityum-iyon piller, cep telefonlarından bilgisayara, birçok alette kullanılıyor. 

Komite, ödülü kazananlar için ise "Bu yılın Kimya Ödülü kazananları, çalışmaları sayesinde kablosuz ve fosil yakıtsız bir toplumun temelini attı" şeklinde konuştu.

Ödül geçen sene de evrimin temel prensiplerini kullanarak ilaçtan biyoyakıta kadar farklı ürünlerin yapımında kullanılan enzimler geliştirmeleri ve yine evrimin temel prensiplerini kullanarak otoimmün hastalıklar ile kansere karşı savaşabilen antikorlar üreten bilim insanları Frances Arnold, George Smith ve Gregory Winter'a verilmişti.

 

DW,dpa,ŞŞ/GA
© Deutsche Welle Türkçe 

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