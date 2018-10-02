Nobel Kimya Ödülü’nün sahipleri belli oldu

Bilim insanları Frances Arnold, George Smith ve Gregory Winter, evrimin temel prensiplerini kullanarak ilaçtan biyoyakıta kadar farklı ürünlerin yapımında kullanılan enzimler geliştirmeleri ve yine evrimin temel prensiplerini kullanarak otoimmün hastalıklar ile kansere karşı savaşabilen antikorlar üretmeleri nedeniyle 2018 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nden Çarşamba günü yapılan açıklamada ABD’li bilim insanları Frances Arnold ve George Smith ile İngiliz Gregory Winter’ın "evrimin gücünü kullanarak” evrimi kontrol ettikleri ve bunu “insanlığın en yüksek faydası için kullandıkları” aktarıldı.

Açıklamada bilim insanı Frances Arnold’ın “enzimlerin yönlendirilmiş evrimi” konusundaki çalışmaları nedeniyle toplamında 9 milyon İsveç Kronu (1 milyon dolar veya 870 bin euro) olan Nobel Kimya Ödülü'nün yarısını almaya hak kazandığı belirtildi. Arnold, Nobel Kimya Ödülü tarihinde bu ödülü almaya hak kazanan beşinci kadın.

Ödülün diğer yarısı ise "peptidlerin ve antikorların faj gösterimi” konulu çalışmaları nedeniyle George Smith ile Gregory Winter'a verildi. Açıklamada Smith ile Winter'ın, bakterileri etkileyen bir virüs olan bakteriyofajların yeni protein üretiminde kullanılan "faj gösterimi” yöntemini kullanarak yeni ilaç üretmek maksadıyla antikorların yönlendirilmiş evrimini yaptıkları ifade edildi. Bu yöntemle zehri etkisiz hale getirebilen, otoimmün hastalıklara karşı savaşabilen ve bazı durumlarda metastaza uğrayan kanserleri iyileştirebilen antikorların üretildiği aktarıldı.

2017 Nobel Kimya Ödülü, İsviçreli Jaques Dubochet, Almanya doğumlu ABD’li Joachim Frank ve İngiliz Richard Henderson'a kriyo elektron mikroskopisi çalışmaları nedeniyle verilmişti.

Hafta başında açıklanan 2018 Nobel Tıp Ödülü, bağışıklık sistemini destekleyici kanser tedavi yöntemlerindeki çalışmalarından dolayı Amerikalı James Allison ile Japon Tasuku Honyo arasında paylaştırıldı. Amerikalı Arthur Ashkin ile Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland ise lazer fiziğindeki çığır açan buluşlarından dolayı 2018 Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldü.

İsveç Akademisi'ni sarsan tecavüz skandalı nedeniyle bu sene Nobel Edebiyat Ödülü’nün verilmeyeceği, 2019'da iki Nobel Edebiyat Ödülü’nün verileceği açıklanmıştı.

DW,AFP/DÇÜ,BÖ

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