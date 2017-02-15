 Nobel Kimya Ödülü molekül inşası çalışmasına verildi | DÜNYA | DW | 06.10.2021

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DÜNYA

Nobel Kimya Ödülü molekül inşası çalışmasına verildi

2021 Nobel Kimya Ödülü’ne bilim insanları Benjamin List ve David W.C. MacMillan moleküler inşa alanında geliştirdikleri yeni yöntem nedeniyle layık görüldü.

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2021 Nobel Kimya Ödülü'ne Alman bilim insanı Benjamin List ve İskoçya doğumlu bilim insanı David W.C. MacMillan moleküllerin inşasına yardım eden  "asimetrik organokataliz yöntemini geliştirmeleri" nedeniyle layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada bilim insanlarına ödülün, "organokataliz çalışmalarıyla moleküler yapı için yeni ve kesin bir araç geliştirdikleri için” verildiği belirtildi. Nobel jürisi açıklamasında bu çalışmanın ilaç araştırmalarına büyük etkisi olduğuna vurgu yapıldı.

Ödül komitesi üyesi Pernilla Wittung-Stafshede, bilim insanları List ve MacMillan’ın katalizin yeni bir yolunu bağımsız olarak keşfettikleri 2000 yılından bu yana insanlığa “büyük fayda” sağladıklarını söyledi.

List Max Planck Enstitüsü'nde, MacMillan ise Princeton Üniversitesi’nde görev yapıyor.

Geçen yıl genom düzenlemesi tekniğine verildi

Geçen yıl Fransız Emmanuelle Charpentier ve Amerikalı Jennifer A. Doudna genetik modifikasyon yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik genom düzenlemesi tekniğinde “genetik makas” adıyla bilinen çalışmalarından dolayı ödüllendirilmişti.

Kimya alanında Nobel Ödülü'nü 2015 yılında Prof. Dr. Aziz Sancar kazanmıştı. 2006'da da Orhan Pamuk Edebiyat dalında Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü.

AP, rtr /SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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