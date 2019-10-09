 Nobel Edebiyat Ödülü Handke ve Tokarczuk’un oldu | YAŞAM | DW | 10.10.2019

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YAŞAM

Nobel Edebiyat Ödülü Handke ve Tokarczuk’un oldu

Nobel Edebiyat Komitesi bu yıl istisnai olarak iki ödül verdi. Nobel Edebiyat Ödülü 2019 yılı için Peter Handke’nin 2018 için ise Olga Tokarczuk’in oldu.

Peter Handke ve Olga Tokarczuk

Peter Handke ve Olga Tokarczuk

2019 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'ne Avusturyalı yazar Peter Handke, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'ne ise Polonyalı yazar Olga Tokarczuk layık görüldü. İsveç Akademisi'nden Perşembe günü Stockholm'de yapılan açıklamada, Handke'nin "dili ustalıkla kullandığı güçlü eserlerinde çevreyi ve insan deneyiminin özelliklerini araştırdığı" belirtildi.

Açıklamada, Tokarczuk'un da "ansiklopedik bir tutku içeren anlatım gücünün bir yaşam biçimi olarak sınırlar arasında geçişini sembolize ettiği” kaydedildi.

Akademi'yi sarsan cinsel taciz ve yolsuzluk skandalı nedeniyle geçen yıl Nobel Edebiyat Ödülü verilmemişti. Bu nedenle, Nobel Komitesi bu yıl bir istisna yaparak iki ödül birden verdi.

Yaklaşık 830 bin euro tutarındaki Nobel Edebiyat Ödülü 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.

1942 doğumlu Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Türkçe'ye çevrilen anlatı ve romanları arasında "Solak Kadın", "Kaspar", "Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi" ve "Çocuğun Endişesi" bulunuyor.

Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'un ise Türkçe'ye "Koşucular" adlı romanı çevrilmişti.

Nobel Edebiyat Ödülü, 2016 yılında da Orhan Pamuk'a verilmişti.

DW,AFP,epd/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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