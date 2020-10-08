Nobel Edebiyat Ödülü ABD'li şair Louise Glück'e verildi

Savaş kurbanı antik kent: Halep

2012’de savaşın Halep’e ulaşmasının ardından binlerce yıllık tarihi olan şehir bambaşka bir yere dönüştü. Oysa burası bir zamanlar ülkenin sanayi ve ticaret merkeziydi. Antik kent Halep'te savaştan geriye ne kaldı?