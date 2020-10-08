 Nobel Edebiyat Ödülü ABD′li şair Louise Glück′e verildi | DÜNYA | DW | 08.10.2020

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DÜNYA

Nobel Edebiyat Ödülü ABD'li şair Louise Glück'e verildi

ABD’li şair Louise Glück 2020 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu.

Louise Glück

Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi ABD'li şair Louise Glück oldu.

İsveç Kraliyet  Akademisi, 77 yaşındaki Louise Glück'ün, "eşsiz şiirsel sesi" nedeniyle bu yılın Edebiyat Ödülüne değer bulunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, şaire ödül kazandıran bu özelliğin, "bireysel varlığı evrensel bir deneyim haline getirdiği" ifade edildi.

Geçen yıl ödül tartışmalı Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmişti.

Aynıtılar geliyor...

 

© Deutsche Welle Türkçe

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