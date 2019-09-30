NN: Avusturya'da sağ popülistler kendini yok etti

Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerden, genç lider Sebastian Kurz'un önderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) açık ara galip çıktı. Mittelbayerische Zeitung, muhafazakar başbakan adayının olası koalisyon ortağı seçimi ile ilgili şu satırları yorum sayfasında paylaşıyor:

"Sonuç itibari ile top şimdi geleceğin başbakanında. Tuhaf olan ise elde ettiği inanılmaz başarıya rağmen Kurz, daha önceki hükümette girilen istikameti ve 'düzenli bir merkez sağ siyaseti' devam ettiremeyebilir. Sebastian Kurz her şeyden önce kendi imajını düşünüyor ve kuracağı koalisyonun ortağını da mutlaka, itibarına ne denli yarar sağlayacağına bakarak seçecektir. Yeniden sağ popülistlerle bir araya gelmektense Yeşiller ile kurulacak bir koalisyon, bu anlamda Avrupa'da çok daha kolay pazarlanabilir. Böyle bir hükümet belki Almanya'da için de bir işaret olur."

Avusturya seçimlerini değerlendiren Nürnberger Nachrichten gazetesine göre ise sonuçlar, bu ülkedeki sağ popülistlerin yükselişinin miadını doldurduğunun bir göstergesi:

"Kurz'un zaferinden daha dikkat çekici olan başka bir şey var: siyasi yelpazedeki geleneksel partilerin oyları, 2017 seçimlerinin sonucuna oranla yaklaşık yüzde 13 arttı. Sağ popülistlere bakıldığında Avusturya'da da ulaşabilecekleri zirveyi görüp düşüşe geçmeye başlamışlar gibi bir manzara söz konusu. Bir önceki parlamentoda yer almayan Yeşiller Partisi, oy oranındaki 10 puanlık artışla bu seçimin asıl galibi durumunda. Sağ popülistler Avusturya'nın yeni hükümetinde yer almayacak. Oy kaybetmelerinin nedeni, bir zamanlar bunun hayalini kuran Kurz değil. Onlar kendi kendilerini yok etti. Avrupa'nın geri kalanı için de bu cesaretlendirici bir işaret."

Katar'da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nın organizasyonu uluslararası düzeyde eleştirilere neden oluyor. Volksstimme gazetesi de eleştirisinde, şampiyonayı Katar'a veren Dünya Atletizm Federasyonları Birliği'ni hedef alıyor:

"Bir atletizm dünya şampiyonası için Doha'dan uygunsuz bir yer zor bulunur. Katar'daki sporcular 40 derece sıcaklığa, korumasız bir biçimde maruz bırakılıyor. Bu sebepten maraton ve yürüme yarışında birçok atlet ya da bitlinlikten olduğu yere yığıldı ya da varış çizgisine tekerlekli sandalyede getirildi. Dünya Atletizm Federasyonları Birliği, şampiyonayı Katar'a verirken, insanların iyiliğini bir saniye bile düşünmemişe benziyor. Bu da tabii ki yolsuzluk şüphelerini beraberinde getiriyor. Birkaç şeyhin neşeli bir şekilde dolar banknotlarını sallamaları yetti. Bugünün spor dünyasında geçerli olan anlayış: 'Çok kazan, hiçbir şeyi sorgulama.' Sadece bu federasyona özgü bir şey de değil bu. Aşırı sıcağı düşünme, organizasyona olan ilgisizliği düşünme. Önemli olan sana sunulan havyarın seçimi. Futbol bu konuda en önde giden spor dalı. O da 2022 Dünya Şampiyonasını Katar'da düzenliyor. Tabii ki… Kış mevsimi başlamadan, 24 derece civarında bir sıcaklıkta. Katar paraları mutlaka menuniyetle saymıştır. Bir ihtimal kendi lehine verilen her oy için de."

İklim koruma önlemlerinin tartışıldığı Almanya'da, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin iklim koruma politikasına yönelik eleştirileri, euro ve göçün ardından üçüncü önemli konu ilan etmesi tartışmalara yol açtı. Die Tageszeitung (taz) gazetesi, yaşanan iklim krizinde insanların etkisi olmadığını savunan AfD'nin tezlerini çürüten bir yorumu sayfalarına taşıyor:

"AfD Genel Başkanı Alexander Gauland'a göre yaşanan iklim değişiminde insanın sorumluluğu 'en azından tartışmalı bir konu.' Doğrusu ise şu: Bu konuyla ilgili bilimsel çalışmaları yayınlanan bilim insanlarının yüzde 99'u, bugün yaşanan küresel ısınmanın insan kaynaklı olduğundan emin. AfD'nin Çevre Politikaları Uzmanı Karsten Hilse buna rağmen, iklimin, 'her şeyden önce güneşten, dünya yörüngesindeki sapmalardan ve atmosferdeki su buharından' etkilendiğini iddia ediyor. Bu konuda da gerçek şu ki, güneş geride kalan on yıllarda az da olsa serinleme eğilimi gösteriyor. Dünyada ise sıcaklık aynı dönemde arttı. Dünyanın yörüngesindeki düzensizlikler iklimi etkiler, doğru. Ancak bu binyıllarla ölçülen bir durum. Su buharı da sera gazı etkisi yapabilir fakat bu, insan kaynaklı sera gazı emisyonunun küresel ısınmanın temel nedeni olduğu gerçeğini değiştirmiyor."

dpa/ET,JD

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