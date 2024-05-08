Nisan'da sıcaklık rekoru

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Nisan 2024'ün 15 santigrat derecenin üzerinde kaydedilen ilk Nisan olduğunu açıkladı. Nisan ayı ile birlikte küresel sıcaklık rekoru 11 ay üst üste kırılmış oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi, (C3S) Nisan 2024'ün küresel sıcaklık rekorunun kırıldığı üst üste 11'inci ay olduğunu açıkladı. Copernicus'un verilerine göre bu, aynı zamanda küresel ortalama sıcaklığın 15 santigrat derecenin üzerinde kaydedildiği ilk Nisan ayı oldu. Copernicus'un direktörü Carlo Buontempo, artan sera gazı yoğunluğunun küresel sıcaklığı yeni rekorlara doğru itmeye devam edeceğini söyledi.

Copernicus yayımladığı raporda yüzeydeki hava sıcaklığının Nisan ayında ortalama 15,03 santigrat derece olduğunu ve bunun 1991-2020 yılları arasındaki Nisan ortalamasından 0,67 santigrat derece daha yüksek olduğunu açıkladı. Avrupa'da Nisan ayı, benzer dönemlere göre 1,48 santigrat daha sıcak geçti. Avrupa Çevre Ajansı'na (AÇA) göre Avrupa, tüm kıtalar arasında en hızlı ısınan bölge oldu.

Sıcaklıklar Avrupa dışında Kuzey Amerika'nın kuzey ve kuzeydoğusunda, Grönland'da Doğu Asya'da, Ortadoğu'nun kuzeybatısında, Güney Amerika'nın bazı kısımlarında ve Afrika'nın büyük bölümünde ortalamanın üzerinde kaydedildi.

Sanayi öncesine göre sıcaklık 1,58 derece arttı

Yayımlanan rapora göre Nisan ayı, sanayi öncesi referans dönemi olan 1850 ile 1900 arasındaki yıllarla karşılaştırıldığında küresel olarak 1,58 santigrat derece daha sıcak geçti.

Mayıs 2023 ile Nisan 2024 arasındaki küresel ortalama, sıcaklık kayıtlarının başlamasından bu yana en yüksek seviyede ve sanayi öncesi dönemin ortalamasının 1,61 santigrat üzerinde kaydedildi.

Bu veriler henüz Paris Anlaşması'nın 1,5 santigrat hedefinden tamamen uzaklaşıldığı anlamına gelmiyor. Bu hedefe ulaşılıp ulaşılamadığını anlamak için daha uzun vadeli ortalama değerlere bakılıyor. Ancak Copernicus son 30 yılın sıcaklık eğiliminin devam etmesi durumunda 2033'te bu hedefi yakalamanın mümkün olmayacağını vurguladı.

İklim krizinin önüne geçmek amacıyla hazırlanan ve 197 ülkenin imzası bulunan Paris Anlaşması'nın en önemli hedeflerinden biri, küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutmak ve mümkünse 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırmak.

Düzenli olarak dünyanın yüzey sıcaklığı, buzullar ve yağış hakkında veriler yayımlayan Copernicus'un bulguları uydulardan, gemilerden, uçaklardan ve hava istasyonlarından alınan milyarlarca ölçümü içeren analizlere dayanıyor.

DW, dpa /EÇ, BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?