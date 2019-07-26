Nijerya'da serbest bırakılan denizciler Türkiye'ye döndü

Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırıldıktan sonra geçen Cuma günü serbest bırakılan 10 Türk denizci Türkiye'ye döndü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre denizciler, Türk Hava Yolları'nın Abuja'dan kalkan 0624 sefer sayılı uçağıyla saat 08.40'ta İstanbul Havalimanına indi.

"Amaçlarının ne olduğunu bilmiyoruz"

Polis eşliğinde İstanbul Havalimanı Genel Havacılık salonuna götürülen denizcileri burada aileleri karşıladı.

Kaçırılan gemicilerden Hakan Çakar,basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çakar, "Gemiye çıktılar. Silahlı korsanlar gemiyi kaçırdı. Bizi alıp bir ormana götürdüler. Yılanlar, akrepler, böcekler vardı. Bataklık bir yerdi. Her şeyi yaşadık. Amaçlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir şey söylemediler. İlk başta bize karşı serttiler. Sonrasında iyi davrandılar. Fiziksel bir darbe olmadı bize karşı. Ormanın içinde baraka gibi bir yerde kaldık. Şartlar çok zordu" ifadelerini kullandı.

"Zorlu bir müzakere süreci de yürüttük"

Geminin sahibi olan firma tarafından korsanlarla müzakere yapması için gönderilen avukat Selçuk Esenyel ise yurda dönen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Gemicilerin Kurban Bayramı'nın birinci gününde ailelerine kavuştuklarını belirten Esenyel, sürecin psikolojik açıdan zorlu olduğunu kaydetti ve "Zorlu bir müzakere süreci yürüttük. Yerellerden destek aldık. Büyükelçiliğimizin önemli desteği var. Sonunda kurtuldular" dedi.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı. Kaçırılan mürettebat önceki gün serbest bırakılmıştı.

DW/AÜ,CÖ

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