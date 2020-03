New York'ta bilançonun artmasından korkuluyor

ABD'deki koronavirüs kaynaklı ölümlerin üçte biri New York eyaletinde gerçekleşti. Giderek artan can kaybı sebebiyle New York'un en büyük hastanelerinden Bellevue'nin dışına geçici morg kuruldu.

New York'taki sağlık yetkilileri ilave yatak ve sağlık malzemesi bulmak için kolları sıvarken kentteki polis memurlarına büyük ölçüde boş olan sokaklarda gördükleri insanları sosyal mesafeyi korumaları için uyarmaları yönünde talimat verildi. Ancak emniyet teşkilatının içinde görülen koronavirüs vakalarının da artması polisin işini güçleştiriyor.

Önümüzdeki haftalarda kentteki hasta sayısının daha da artmasından endişelenen sağlık yetkilileri, daha fazla doktor ve hemşireyi göreve çağırdı.

ABD'de salgın nedeniyle şu ana kadar görülen yaklaşık 70 bin vakada, bin 41 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 300'e yakını New York eyaletinde gerçekleşti. Eyaletteki vaka sayısı ise 30 binin üzerinde.

Geç mi kalındı?

Geniş kapsamlı sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı New York'taki restoran, bar, okul ve müzeler salgın sebebiyle kapalı.

Ancak bazı kamu sağlığı uzmanları, yetkililerin salgınla mücadele konusundaki önlemleri çok geç aldığı görüşünde.

İlk koronavirüs vakasının 1 Mart'ta görüldüğü New York eyaletinde, insanlara evden çıkmamaları için 22 Mart'ta talimat verildi.

Kaliforniya'da San Francisco bölgesi benzer bir kararı 17 Mart'ta alırken bu tarihten üç gün sonra da eyaletin tamamında sokağa çıkma sınırlaması getirilmişti.

New York kentinde okullar da 15 Mart'a kadar açıktı. Diğer birçok bölgede okullar kapanmış olmasına rağmen New York'ta 1 milyon 100 bin öğrenci bu tarihe kadar okula gitmeye devam etti.

DW,AP/CÖ,HS

