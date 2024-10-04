New York Times: İsrail yeni Hizbullah yönetimini hedef aldı

İsrail jetleri Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu mahalleleri bombaladı. Örgüt gece saatlerinde peş peşe 11 saldırı gerçekleştirildiğini açıklarken bu, geçen hafta Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinden beri en şiddetli bombardıman oldu.

Amerikan New York Times gazetesi isimsiz İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, bombardımanda örgütün yeni lideri olduğu ileri sürülen Haşim Safiyuddin'in hedef alındığını aktardı. Habere göre Safiyuddin bombardıman sırasında diğer Hizbullah yetkilileri ile bir sığınakta toplantı halindeydi. Sığınak delici güçlü bombalar kullanan İsrail, Nasrallah'ı da sığınaktayken öldürmüştü.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, örgütün yürütme konseyi başkanı olan Haşim Safiyuddin'in yeni genel sekreter seçildiği iddiasını yalanlamıştı.

Hizbullah'ın yeni lideri olduğu ileri sürülen Haşim Safiyuddin Fotoğraf: Bilal Hussein/AP Photo/picture alliance

Bölgedeki AFP muhabiri patlama seslerinin başkentin dışından bile duyulabildiğini, binaların sarsıldığını söyledi. Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA da saldırı için "Beyrut'un güneyine şimdiye kadarki en güçlü bombardıman" dedi, patlama seslerinin Beyrut dışındaki dağlarda yankılandığını aktardı.

İsrail ordusu (IDF) dün gün içinde ise ABD ve Avrupa Birliğinin terör örgütü listesindeki Hizbullah'ın istihbarat merkezini vurduklarını bildirdi. Bu açıklamadan kısa süre önce Beyrut'ta üç farklı patlama meydana gelmişti.

Suriye'ye geçiş yolu kapandı

Hizbullah'a yakın bir kaynak IDF'nin Beyrut havalimanı yakınındaki bir depoyu da hedef aldığını söyledi. Olayda havalimanı zarar görmezken depoda ne olduğu bilinmiyor. Ayrıca Hizbullah'ın medya ofisi de IDF'nin hedefleri arasındaydı. Saldırı öncesinde bina tahliye edilmişti.

Bu sabah erken saatlerde ise Lübnan'dan Suriye'ye açılan Masnaa sınır geçişi bombalandı. Lübnan Ulaştırma Bakanı on binlerce kişinin Suriye'ye kaçtığı yolun kapandığını bildirdi. Bakan, yolun Lübnan tarafında dört metrelik krater açıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletlere göre son iki haftada 100 binden fazla kişi kara sınırından Suriye'ye geçti. Suriye'ye kaçanların yüzde 80'inin Suriyeli olduğu, kalanını Lübnanlıların oluşturduğu değerlendiriliyor.

İsrail Hizbullah'ın güçlü olduğu Beyrut'un güney mahallelerini vuruyor Fotoğraf: Stringer/dpa/picture alliance

Lübnan ordusu ile çatışma

Hizbullah ile İsrail arasında neredeyse bir yıldır süren çatışmaların dışında kalan Lübnan ordusu ilk kez IDF ile karşı karşıya geldi. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Düşman İsrail askerinin Bint Jbeil bölgesindeki üsse ateşi, karşı ateşi tetikledi" denildi. Çatışmada bir Lübnan askeri öldü.

Bu arada Lübnan Sağlık Bakanlığı üç günde 40 sağlık ve itfaiye personelinin İsrail tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ise güneyde Hizbullah ile devam eden çatışmalarda dokuz kayıp verdiklerini bildirdi.

Batı Şeria'ya hava saldırısı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim mülteci kampına da hava saldırısı düzenledi, 18 kişinin öldüğü olay 2000 yılından beri en ölümcül saldırı oldu.

Yerel kaynaklar kampta bir kafenin yer aldığı dört katlı binanın hedef alındığını söyledi. IDF saldırıda Hamas komutanlarından Zahi Yasir Abdulrazzak Ufi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

AFP,Reuters / MUK,EC

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