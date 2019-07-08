 New York saatlerce karanlığa gömüldü | DÜNYA | DW | 14.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

New York saatlerce karanlığa gömüldü

New York’da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle şehrin büyük bölümü karanlığa gömüldü. Metro seferleri, festivaller, Broadway showları iptal olurken, New Yorkulular felç olan trafikte kontrolü bir süreliğine ele aldı.

Manhattan'daki birçok sokak saatlerce karanlıkta kaldı

Manhattan'daki birçok sokak saatlerce karanlıkta kaldı

Dünyanın en hareketli şehirlerinden biri olan ABD’nin New York kentinin büyük bir bölümü Cumartesi akşamı saatlerce karanlığa gömüldü. Manhattan’da meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 70 bin ev ve iş yeri karanlıkta kalırken, metro seferleri durdu, festivaller kesintiye uğradı, Broadway showları iptal edildi; hatta Times Meydanı’nın bir bölümü dahi karanlığa teslim oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda New Yorkluların özellikle kavşaklarda tam bir kaosa dönüşen trafiği kendi kendilerinin yönettiği görüldü.

Diğer yandan kesinti nedeniyle sokaklara taşınan partiler ve konserler de renkli görüntülere sahne oldu.

Kesintinin bundan 42 yıl önce yaşanan büyük elektirik kesintisinin yıl dönümünde meydana gelmesi de şaşkınlık yarattı.

New York İtfaiye Birimi saat 19:00 sularında meydana gelen kesintiye bir trafo patlamasının neden olduğunu belirtti. Şehrin elektrik hizmetini sağlayan Con Edison firmasından yapılan açıklamada ise trafodaki arızanın kesin nedeninin henüz belirlenememekle birlikte aşırı yüklenmeden kaynaklanmadığının tespit edildiği belirtildi.

USA, New York: Chaos nach Stromausfall

Kesinti nedeniyle Times Meydanı'nda trafik felç oldu

New York Valisi Andrew Cuomo da yaralanma vakalarının yaşanmadığını, ancak yine de böyle bir olayın yaşanmasının kabul edilebilir olmadığını belirterek kesintinin soruşturulacağı sözünü verdi.

New York’ta son büyük elektirik kesintisi 13 Temmuz 1977’de meydana gelmiş, karanlığa gömülen şehir, yağmalama olayları ve kaosa sahne olmuştu.

DW/SÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Güney Amerika'da elektrik kesintisi

Güney Amerika'da Arjantin ve Uruguay'ın tamamında Brezilya, Paraguay ve Şili'nin ise bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Arızanın nedeni henüz bilinmiyor. (16.06.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Komşudan elektrik almak  

Benzer içerik

Jeffrey Epstein

ABD'li milyardere ikinci cinsel istismar suçlaması 08.07.2019

ABD'de milyarder Jeffrey Epstein onlarca genç kıza cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle tutuklandı. Donald Trump gibi politikacılara yakın bir isim olan Epstein, daha önce 13 ay hapis cezası almıştı.

New York, Fahrradweg-Angriff

SZ: New York saldırısı yabancılardan duyulan korkuyu güçlendirdi 01.11.2017

Alman basınındaki yorumlarda New York’ta düzenlenen terör saldırısı, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Tahran temasları ve Katalonya’daki durum öne çıkan konular arasında bulunuyor.

USA New York Autoanschlag in Manhattan

New York'taki saldırgan Özbek vatandaşı 01.11.2017

ABD’nin New York kentinde kiraladığı kamyonetle bisiklet yoluna girerek 8 kişinin ölümüne sebebiyet veren saldırganın Özbekistan vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Rejim birlikleri geçen hafta da Han Şeykun'a bir hava saldırısı düzenlemişti

İdlib’de rejim güçlerinden hava saldırısı: 15 ölü

Suriye’de rejim güçlerinin İdlib ve çevresinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  