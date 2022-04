New York metrosunda silahlı saldırı: 16 yaralı

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesindeki bir metro istasyonunda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırının, Sunset Park’ta 36’ıncı caddede metro istasyonunda yerel saatle 08.30 sıralarında meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 16 kişi yaralandı. Bunlardan en az 10'unun ateşli silahla yaralandığı belirtiliyor.

New York Times'ın haberine göre, polis metroda etrafa ateş açan gaz maskeli ve turuncu yelekli şüpheliyi aramaya devam ediyor. New York Valisi Kathy Hochul, saldırganın "tehlikeli" olduğunu belirtti. Bütün vatandaşlara "uyanık ve dikkatli" olmaları çağrısı yapan Hochul, saldırganla ilgili bilgiye sahip olanların yetkili birimlerle iritibata geçmesini istedi.

Polis: Terör şüphesi bulunmuyor

New York polisi, eldeki ilk bilgilerin olayın terör saldırısı olmadığına işaret ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan New York Emniyet Müdürü Keechant Sewell, soruşturmanın birkaç saattir sürdüğünü belirterek durumun her an değişebileceğine dikkat çekti. Sewell, New York metrosunda aktif patlayıcı bulunmadığının da altını çizdi.



New York polisi, görevlilerin olay yerine gönderildiğini ve incelemelerin başladığını duyurdu. Polis, vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Rtr,dpa/BÖ,EC