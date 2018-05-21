 Nevruz konuşmaları nedeniyle Demirtaş ve Önder′e hapis cezası | TÜRKİYE | DW | 07.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Nevruz konuşmaları nedeniyle Demirtaş ve Önder'e hapis cezası

2013'teki Nevruz mitinginde yaptıkları konuşmalarda "terör örgütü propagandası" yapmakla suçlandıkları davada Selahattin Demirtaş 4 yıl 8 ay, Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Selahattin Demirtaş 2015 yılında İstanbul'da konuşma yaparken

Selahattin Demirtaş 2015 yılında İstanbul'da konuşma yaparken

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve partinin eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 2013 yılında düzenlenen Nevruz mitinginde yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargılandıkları davada Demirtaş ile Önder için hapis cezası kararı verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, başka suçtan tutuklu bulunan Demirtaş, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, tutuksuz sanık Önder ise aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki siyasetçi, 2013 yılında Zeytinburnu'nda düzenlenen Nevruz etkinliğinde sarf ettikleri sözlerle "terör örgütü propagandası yaptıkları" suçlamasıyla yargılanıyordu.

Sırrı Süreyya Önder

Sırrı Süreyya Önder

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davada mahkumiyet kararı oy birliğiyle alındı. Mahkeme ayrıca sanıkların duruşmalarda gözlemlenen olumsuz tutum ve davranışlarından dolayı cezalarında indirim uygulamadı.

"Noktası virgülüne kadar arkasındayım"

Duruşmaya Sırrı Süreyya Önder bizzat katılırken, Demirtaş bulunduğu Edirne Cezaevinden dijital görüntü sistemi SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Geçen duruşmaya bizzat katılmasına karar verilen Demirtaş, sağlık sorunları nedeniyle ring aracına binemediğini ve duruşmaya SEGBİS ile bağlanmanın kendi kararı olduğunu söyledi.

Önerdiğimiz linkler

HDP eski milletvekili Leyla Birlik, Yunanistan’a geçerek bu ülkede sığınma başvurusu yaptı. Türkiye’de tutuksuz yargılanan Birlik hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. (24.08.2018)

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın avukatı, serbest seçim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM'e başvuracaklarını duyurdu. (26.06.2018)

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, OHAL koşulları ve tüm baskılara karşın partisinin Meclis'e girmesini büyük başarı, tutuklu olmasınıysa seçimin en büyük adaletsizliği olarak nitelendirdi. (25.06.2018)

Selahattin Demirtaş, savunmasında, "Adil yargılama talep ediyoruz. Biz savunmadan kaçmıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin tanınmış, en aktif siyasetçilerindenim. İki kez cumhurbaşkanı adayı oldum. Ben nerede ne konuşmuşsam noktasından virgülüne kadar arkasındayım" dedi.

Sırrı Süreyya Önder ise, sözü edilen etkinlikte yaptığı 3 dakikalık konuşmayı duruşma salonunda dinletti. İddianamede belirtildiği üzere suç unsuru teşkil eden konuşmaları yapmadığını kaydeden Önder, suçlamaları reddetti. Son sözleri sorulan Önder "Yaşasın barış, yaşasın demokrasi" derken, Demirtaş ise "Kahrolsun faşizm, yaşasın barış ve emek" ifadelerini kullandı. 

"Teslim olmayacağız"

Duruşmanın ardından HDP Twitter hesabından çeşitli mesajlar yayınlandı. Yapılan açıklamada, mahkeme kararıyla ilgili olarak, "Bu, iktidarın savaş politikasını sürdürme kararıdır. İdlib'de çeteleri destekleyenlerin kendi halkına savaşı reva görmesine teslim olmayacağız. Demirtaş&Önder’in barış tutumu, tutumumuzdur" ifadelerine yer verildi.

Parti hesabı ayrıca, Demirtaş'ın ağzından, "Parti şehitlerimi andım diye 'terör propagandası yaptı' diyorsanız bin yıl ceza da verseniz sözlerimden geri adım atmıyorum" sözlerini paylaştı.

Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş hakkında "terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" iddialarıyla açılmış davalar bulunuyor.

DW,rtr/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Türkiye'de seçim günü  

Türkiye’de muhalefetin zorlu mücadelesi  

Cem Özdemir: Türkiye'yi değil hükümetini eleştiriyoruz  

Benzer içerik

Selahattin Demirtas

Demirtaş'ın tahliye talebine mahkemeden ret 21.05.2018

Cezaevinde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebinin reddedildiği bildirildi.

Selahattin Demirtas, HDP

Demirtaş seçmenlerine telefondan seslendi 06.06.2018

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçmenlerine eşini telefonla arayarak sosyal medya üzerinden hitap etti.

Partei für Frieden und Demokratie BDP in der Türkei

Buldan ve Önder hakkında soruşturma 12.02.2018

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yeni Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında Pazar günkü kongrede yaptıkları konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Ankara Präsident Erdogan und Heiko Maas Bundesaußenminister, Außenminister, Treffen (Imago/photothek/I. Kjer)

Ankara-Berlin hattında yeni sayfa

Alman Dışişleri Bakanı Maas’ın Ankara temaslarında ilişkilerde "normalleşme" arayışı ve işbirliği mesajları öne çıktı. Geçen yılki krizin ardından açılan yeni sayfada beklenti ve hedefler neler? 

FOTO-GALERİ

Symbolbild Paar Pärchen (picture alliance/PhotoAlto)

Yaz tatilinin bitmesine sevinmek için beş neden

Tatili sağ salim atlatabildiyseniz şanslısınız. Pek çok araştırma tatilin kilo almanıza, aptallaşmanıza ve mutsuz olmanıza neden olabileceğine işaret ediyor. 