Nevruz konuşmaları nedeniyle Demirtaş ve Önder'e hapis cezası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve partinin eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 2013 yılında düzenlenen Nevruz mitinginde yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargılandıkları davada Demirtaş ile Önder için hapis cezası kararı verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, başka suçtan tutuklu bulunan Demirtaş, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, tutuksuz sanık Önder ise aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki siyasetçi, 2013 yılında Zeytinburnu'nda düzenlenen Nevruz etkinliğinde sarf ettikleri sözlerle "terör örgütü propagandası yaptıkları" suçlamasıyla yargılanıyordu.

Sırrı Süreyya Önder

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davada mahkumiyet kararı oy birliğiyle alındı. Mahkeme ayrıca sanıkların duruşmalarda gözlemlenen olumsuz tutum ve davranışlarından dolayı cezalarında indirim uygulamadı.

"Noktası virgülüne kadar arkasındayım"

Duruşmaya Sırrı Süreyya Önder bizzat katılırken, Demirtaş bulunduğu Edirne Cezaevinden dijital görüntü sistemi SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Geçen duruşmaya bizzat katılmasına karar verilen Demirtaş, sağlık sorunları nedeniyle ring aracına binemediğini ve duruşmaya SEGBİS ile bağlanmanın kendi kararı olduğunu söyledi.

Selahattin Demirtaş, savunmasında, "Adil yargılama talep ediyoruz. Biz savunmadan kaçmıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin tanınmış, en aktif siyasetçilerindenim. İki kez cumhurbaşkanı adayı oldum. Ben nerede ne konuşmuşsam noktasından virgülüne kadar arkasındayım" dedi.

Sırrı Süreyya Önder ise, sözü edilen etkinlikte yaptığı 3 dakikalık konuşmayı duruşma salonunda dinletti. İddianamede belirtildiği üzere suç unsuru teşkil eden konuşmaları yapmadığını kaydeden Önder, suçlamaları reddetti. Son sözleri sorulan Önder "Yaşasın barış, yaşasın demokrasi" derken, Demirtaş ise "Kahrolsun faşizm, yaşasın barış ve emek" ifadelerini kullandı.

"Teslim olmayacağız"

Duruşmanın ardından HDP Twitter hesabından çeşitli mesajlar yayınlandı. Yapılan açıklamada, mahkeme kararıyla ilgili olarak, "Bu, iktidarın savaş politikasını sürdürme kararıdır. İdlib'de çeteleri destekleyenlerin kendi halkına savaşı reva görmesine teslim olmayacağız. Demirtaş&Önder’in barış tutumu, tutumumuzdur" ifadelerine yer verildi.

Parti hesabı ayrıca, Demirtaş'ın ağzından, "Parti şehitlerimi andım diye 'terör propagandası yaptı' diyorsanız bin yıl ceza da verseniz sözlerimden geri adım atmıyorum" sözlerini paylaştı.

Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş hakkında "terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" iddialarıyla açılmış davalar bulunuyor.

DW,rtr/BÜ,DÇÜ

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