 Netflix ve YouTube’dan görüntüye koronavirüs ayarı | YAŞAM | DW | 20.03.2020

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YAŞAM

Netflix ve YouTube’dan görüntüye koronavirüs ayarı

Avrupa’da koronavirüs salgını nedeniyle Netflix ve YouTube sitelerinde yoğunluk arttı. İki şirket internetin yükünü hafifletmek için veri akışını sınırlandıracak ve görüntü kalitesini düşürecek.

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Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle yüz milyonlarca kişi adımını evinden dışarı atmıyor. Evde zaman geçirmek için video sitelerine daha çok girildiği için de internet üzerinden veri akışı normalin çok üstüne çıkmış durumda. Netflix ve YouTube internetin yükünü azaltmak için veri akışını kısıtlama kararı aldı.

Bunun sonucunda Youtube’daki videoların görüntü kalitesi gelecek 30 gün kötü hale gelecek. Videolar yüksek yoğunluklu çözünürlükte (HD) değil standart çözünürlükte izlenebilecek. Netflix de aynı süre içinde data transfer miktarını yüzde 25 oranında düşürecek.

Yüksek çözünürlük formatta daha fazla piksel kullanıldığı için daha net bir görüntü elde ediliyor. Ancak bunun için de daha fazla verinin aktarılması gerekiyor.

Netflix HD görüntü için saniyede 5 megabitlik bir internet hızı öneriyor, standart çözünürlük için önerilen internet hızı ise saniyede 3 megabit. Çok daha kaliteli bir görüntü veren Ultra-HD format içinse saniyede 25 megabitlik bir hıza ihtiyaç duyuluyor. 4K olarak da ifade edilen Ultra-HD görüntü ise Netflix'in sadece daha pahalı abonelik sözleşmelerinde izlenebiliyor.

YouTube seçici davranacak

YouTube’un tüm kullanıcılar için çözünürlüğü düşürmesinin aksine Netflix daha seçici davranacak. Şirket çevrelerinden alınan bilgiye göre her bir kullanıcıda veri akışının kısıtlanması kullanılan cihazın türüne, internet ağındaki yoğunluğa ve sahip olunan sözleşmeye bağlı olarak belirlenecek. Dolayısıyla görüntü kalitesindeki düşüş herkese yansımayacak. Netflix tüm kullanıcıların parasını ödedikleri kaliteyi ancak olabilen en düşük veri transferi yoluyla almasına çaba gösterecek.

AB Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton şirketlerin kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Breton Avrupa'da evden çalışmanın ve eğlence hizmetlerinin kullanımının artması nedeniyle internet ağının işlemez hale gelebileceği yönünde endişe olduğunu belirtti.

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dpa / EC, HS

Deutsche Welle Türkçe

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