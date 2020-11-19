 Netflix Türkiye’de ofis açma kararı aldı | TÜRKİYE | DW | 03.12.2020

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TÜRKİYE

Netflix Türkiye’de ofis açma kararı aldı

İnternet üzerinden yayın platformu Netflix, Türkiye'de ofis açma kararı aldığını duyurdu. Netflix CEO’su Hastings Türkiye’deki 3 milyonun üzerindeki üyelerine teşekkür etti.

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Netflix Türkiye'de ofis açacağını duyurdu. Netflix'in kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings "Türkiye'ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye'deki 3 milyonu aşkın üyemize ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy konu ile iglil olarak "Özellikle son on beş yılda büyük gelişim yaşayan sinema ve dizi sektörümüz, ekonomik büyüklüğünün yanı sıra tanıtım ve kültür diplomasisinin önemli araçalarından birisi haline gelmiştir. Bu anlamda Netflix gibi global bir şirketin ülkemizde ofis açma kararını memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Bakan, Türkiye’de üretilen dizi ve filmlerin 190 ülkede izlenebilir olmasının sektörü dünyada daha da görünür kılacağını belirtti.

RTÜK lisans şartı getirdi    

Geçen yıl Ağustos ayında yayımlanan yönetmelikle internet üzerinden yayın yapan platformlara RTÜK'ten lisans alma şartı getirilmişti. Netflix de bu yönetmelik kapsamında 600'den fazla kuruluşla birlikte Eylül 2019'da RTÜK'e lisans için başvuru yapmıştı.    

Yapılan bu başvuru Kasım 2020'de onaylanarak Netflix'e gerekli lisanslar verildi. Lisans ile RTÜK internet üzerinden yayın yapan platformların kataloglarında yer alan içerikler üzerinde de denetim hakkına sahip oldu.    

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RTÜK yönetmeliğine tepki: Toplumu tamamen kapatıyorlar

DW/SSB,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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