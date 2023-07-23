  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
Politikaİsrail

Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

2 saat önce

Ameliyat olan ve kalp pili takılan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret ertelendi.

https://p.dw.com/p/4UHWx
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin NetanyahuFotoğraf: Abir Sultan/EPA POOL/AP/dpa/picture alliance

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Türkiye ve Kıbrıs'a yapmayı planladığı resmi ziyaretler ertelendi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada başbakanlığa yardımcısı Adalet Bakanı Yariv Levin'in vekalet edeceği belirtildi.

Kalp pili takıldı

73 yaşındaki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün gece yarısı kalp rahatsızlığı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Şiba Hastanesi'ne kaldırıldı. Geçen hafta kalbini izlemek için bir görüntüleme cihazı takılan Netanyahu, dün kalp atışında bazı anormallikler görülmesi üzerine yeniden hastanede tedavi altına alındı.

Doktorlar "geçici bir aritmi" (düzensiz kalp atışı) görüldüğü için Netanyahu'ya kalp pili takılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Operasyon sonrasında Profesör Doktor Roy Beinart "İmplantasyon herhangi bir komplikasyon olmaksızın sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Hayati tehlikesi bulunmuyor" açıklamasını yaptı. Beinart Netanyahu'nun kendini harika hissettiğini ve günlük rutinine döneceğini belirtti.

İsrail'de yargı reformunu protesto eden göstericiler Tel Aviv'den Kudüs'e yürüyor.
İsrail'de yargı reformunu protesto eden göstericiler Tel Aviv'den Kudüs'e yürüyor.Fotoğraf: Ohad Zwigenberg/AP/dpa/picture alliance

Yargı reformu parlamentoda oylanacak

Netanyahu'nun ameliyatı İsrail'de tartışmalı yargı reformunun parlamentoda tartışmaya açılmasına saatler kala gerçekleşti. Pazartesi günü parlamentoda yapılacak oylama öncesinde ülkede protesto gösterileri dinmiş değil. Netanyahu, ameliyat olmasına rağmen oylamaya katılacağını açıkladı.

Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin açıkladığı yargı reformu İsrail tarihindeki en büyük protesto gösterilerine neden oluyor. Bugün de Kudüs'te ve başka kentlerde protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor. İsrail'de muhalifler planlanan reformu demokrasiye yönelik tehdit olarak görüyor. Muhalefet lideri ve Yeş Atid Partisi Genel Başkanı Yair Lapid "Yahudi ve demokratik bir devlette yaşamaya devam etmek istiyoruz" dedi. Lapid "Bu yasayı durdurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Hafta içinde Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Filistin lideri Mahmud Abbas'ın 25 Temmuz 2023 tarihinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da 28 Temmuz tarihinde Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi görüşme yapacağı açıklanmıştı.

AP, Reuters, AFP / EC, ETO

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye'nin gri listeden çıkması neden önemli?

Ekonomi5 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Gıda üretiminde yapay zekâ dönemi

Gıda üretiminde yapay zekâ dönemi

Gıda güvenliği5 saat önce
Mayolu ve güneş gözlüklü sarışın bir kadın, çöllük bir arazide altı küçük çocuğun ortasında duruyor

Barbie: Feminist ikon mu, yoksa toksik güzellik ideali mi?

Barbie: Feminist ikon mu, yoksa toksik güzellik ideali mi?

Kültür21 saat önce
Amsterdam'da, kamusal alanda alkol tüketiminin yasak olduğunu gösteren tabelalar

Parti, uyuşturucu ve seks turizmi: Amsterdam'ın imaj savaşı

Parti, uyuşturucu ve seks turizmi: Amsterdam'ın imaj savaşı

Toplum22 Temmuz 2023
Türk Lirası ile Arjantin Pesosu (çeşitli banknotlar)

Türkiye ve Arjantin neden aynı sorunları yaşıyor?

Türkiye ve Arjantin neden aynı sorunları yaşıyor?

Ekonomi22 Temmuz 2023

Ukrayna tahılında Karadeniz'e alternatif arayışları hızlandı

Ukrayna tahılında Karadeniz'e alternatif arayışları hızlandı

Gıda güvenliği21 Temmuz 2023
Russland I Vladimir Putin

Putin: Batı'nın desteğine rağmen Ukrayna başarısız oldu

Putin: Batı'nın desteğine rağmen Ukrayna başarısız oldu

Politika21 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön