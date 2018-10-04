 Netanyahu’dan Umman’a beklenmedik ziyaret | DÜNYA | DW | 26.10.2018

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DÜNYA

Netanyahu’dan Umman’a beklenmedik ziyaret

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Umman’a önceden duyurulmayan bir ziyarette bulunduğu açıklandı. Netanyahu’nun Umman Sultan’ı ile ikili ilişkilerin yanı sıra Ortadoğu barış sürecini görüştüğü belirtildi.

Oman Netanjahu bei Sultan Sultan of Oman Sayyid Qaboos bin Said Al Said (Israel Prime Ministry Office)

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Umman Sultanı Kabus bin Said

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, diplomatik ilişkilerin bulunmadığı Umman'a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. Netanyahu'nun, Umman'a Perşembe günü yaptığı ziyarete ilişkin ayrıntılar bugün açıklandı.

İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Umman Sultanı Kabus bin Said ile yaptığı görüşmenin iki ülke arasındaki “ilişkilerin derinleştirilmesini” hedeflediği belirtildi. Açıklamada, İsrail ve Umman arasında uzun süredir devam eden temaslara işaret edilerek, Sultan Kabus bin Said'in daveti üzerine Netanyahu'nun bu ziyareti gerçekleştirildiği kaydedildi. Bunun yanı sıra İsrail Başbakanının Umman Sultan’ı ile "iki ülkenin de çıkarına olan konuları” ve Ortadoğu’daki barış sürecini görüştüğüne dikkat çekildi.

Umman resmi haber ajansı ONA da, Netanyahu ve Sultan’ın Ortadoğu barış sürecini canlandırma imkanları üzerine görüştüğünü duyurdu.

Ortadoğu barış süreci

Umman, Ortadoğu barış sürecinde çok etkin bir oynamıyor. Ancak Netanyahu’nun ziyareti öncesinde de Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da, Umman’ı ziyaret ederek, Sultan Kabus bin Said ile görüşmüştü. Bu da, Umman’ın Ortadoğu barış sürecini yeniden canlandırmak için çaba gösterdiği şeklinde değerlendirildi. İsrail Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs’e taşıması nedeniyle ABD'ye tepki gösteren Filistinliler, Washington’ın arabuluculuğunu kabul etmiyor.

Adının açıklanmaması kaydıyla AP ajansına konuşan Filistinli üst düzey bir yetkili, Sultan’ın İsrail ile Filistin arasında arabulucu rol oynamayı önerdiğini, Filistin lideri Abbas’ın da her türlü “yararlı” barış girişimini memnuiyetle karşılayacağını söylediğini aktardı.

İsrail'in Arap ülkelerine yaklaşımı

Arap Yarımadası’nın güneydoğusunda bulunan Umman’ın bölgede etkin olan Suudi Arabistan ve İran arasında tarafsız bir tutum izlemeye çalıştığı biliniyor. Umman, İsrail ve Filistin arasındaki arabuluculukta etkin bir rol oynamasa da, İsrail’in İran ile ilişkilerinde önemli bir rol üstlenebileceği yorumları yapılıyor. İsrail, İran’ın bölgedeki askeri faaliyetlerini eleştirerek, bölge için bir tehdit olduğunu iddia ediyor.

İsrail’in Mısır ve Ürdün dışında hiçbir Arap ülkesi ile diplomatik ilişkisi bulunmamasına rağmen, Netanyahu Arap ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret eden açıklamalarda bulunmuştu.

Netanyahu’nun Umman ziyareti, 20 yıldan uzun bir aradan sonra başbakan düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaret oldu. İsrail eski Başbakanı İzak Rabin 1994'de Umman'ı ziyaret etmişti. 1996’da İsrail’in geçici olarak başbakanlığını yürüten Şimon Peres de Umman’a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Karşılıklı olarak ticari temsilcilik açılması konusunda mutabık kalınmış, 2000 yılındaki ikinci intifada ile Umman, temsilciliği kapatmıştı.

AFP,AP,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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