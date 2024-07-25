Netanyahu'dan ABD'deki protestoculara: "Kullanışlı aptallar"

ABD Kongresi'nde konuşan Netanyahu, "Amerika ve İsrail birlikte durursa biz kazanırız, onlar kaybeder" dedi. Netanyahu, Kongre binası dışındaki protestocular için "İran'ın kullanışlı aptalları" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Hamas'a karşı "mutlak zafer" sözü verdi.

ABD ve İsrail'in İran destekli tüm silahlı gruplara karşı mücadelede ortak çıkarının bulunduğunu belirten Netanyahu, "Amerika ve İsrail birlikte durmalı. Biz birlikte durursak, hakikaten basit bir şey olur: Biz kazanırız, onlar kaybeder" dedi.

İsrailli lider "Bizim düşmanlarımız, sizin düşmanlarınız. Bizim savaşımız sizin savaşınız. Bizim zaferimiz sizin zaferiniz olacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD'deki savaş karşıtı göstericileriyse "İran'ın kullanışlı aptalları" olarak tanımladı.

Göstericilere polis müdahalesi

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın özellikle üniversitelerde yoğun şekilde protesto edildiği ABD'de Netanyahu'nun dünkü konuşması sırasında da Kongre binası dışında geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı bu protestolar sırasında ABD polisi göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.

Kongre binası içindeyse Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin akrabalarından altı kişi, Netanyahu'nun konuşmasından kısa süre önce gerçekleştirdikleri protestonun ardından kısa süreliğine gözaltına alındı.

Kongre'deki oturuma davet edilen grupta yer alan bu kişiler, Gazze'deki savaşın sonlandırılması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma imzalanması için çağrıda bulunmuştu.

Netanyahu'nun konuşmasından önce Kongre binasının önünde toplanan protestocular Fotoğraf: Nathan Howard/REUTERS

Tepki ve alkış

Netanyahu'nun konuşması, onlarca Demokrat Partili Kongre üyesi tarafından da boykot edildi.

Oturuma katılan Demokrat üyelerin çoğu ise Netanyahu'nun yaklaşık bir saat süren konuşmasını tepkisiz şekilde izlerken diğer Kongre mensupları İsrailli liderin sözlerini sık sık alkışladı.

ABD Kongresi'nin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib, İsrail Başbakanı'nın konuşması boyunca elinde "Savaş suçlusu" ve "Soykırım suçlusu" yazan dövizler tuttu.

Temsilciler Meclisi üyesi Tlaib, Kongre'deki oturum sonrası X hesabından yaptığı paylaşımda, "İktidara gerçeği söylemekten asla geri adım atmayacağım" dedi. Demokrat Partili Tlaib, İsrail hükümetinin "Filistinlilere karşı soykırım gerçekleştirdiğini" ifade etti.

Biden ve Harris'le görüşecek

Netanyahu bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından ağırlanacak.

İsrailli lider, Demokratların 5 Kasım'daki seçimlerde başkan adayı olması beklenen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de görüşecek.

Bu, Netanyahu'nun eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020'de görevden ayrılmasının ardından gerçekleştirdiği ilk Beyaz Saray ziyareti olacak.

DW,AP,AFP/CÖ,TY

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