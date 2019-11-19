Netanyahu yolsuzluk ve rüşvetten yargılanacak

İsrail Adalet Bakanlığı, Başbakan Benyamin Netanyahu hakkında rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı suçlamalarıyla dava açılacağını açıkladı. Netanyahu, görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olacak.

Netanyahu, rüşvet suçundan 10 yıla kadar, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma suçlarından ise üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.

Netanyahu hakkındaki suçlamalar

İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik en ağır suçlama, Bezeq adlı telekomünikasyon şirketiyle bağlantılı. "Dosya 4000" olarak bilinen vakada, Netanyahu’nun İletişimi Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, telekomünikasyon şirketi Bezeq’e hukuki ayrıcalıklar tanıdığı ve bunun karşılığında da şirkete ait Walla adlı internet gazetesinde Netanyahu ve ailesi hakkında olumlu haberler yazıldığı iddia ediliyor. Netanyahu, İletişim Bakanlığı görevinden 2017 yılında istifa etmişti.

Bunun yanı sıra Netanyahu ve ailesi 2007 ile 2016 yılları arasında yaklaşık 230 bin euro değerinde mücevher, puro, şampanya gibi pahalı hediyeler almak ve bunun karşılığında bu hediyeleri veren zengin iş insanlarına finansal ve kişisel imtiyazlar sağlamakla suçlanıyor. Polisin verdiği bilgilere göre, Netanyahu’nun film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı iş insanı James Packer’dan pahalı hediyeler aldığı ve karşılığında Milchan’a vergi indirimleri sağladığı ve ABD vizesi almasına yardım ettiği iddia ediliyor.

Netanyahu’nun ayrıca, muhalif Yedioth Ahronoth gazetesinde kendisi hakkında daha olumlu haberler yapılması için gazetenin sahibi Arnon Moses ile bir anlaşma yaptığı ve buna karşılık gazetenin rakibi olan Israel Hajom gazetesinin zayıflatılmasına yardımcı olmayı vadettiği öne sürülüyor.

Netanyahu suçlamaları reddediyor

İsrail Başbakanı Netanyahu ise hakkındaki bütün suçlamaları reddetmiş, bunları bir “cadı avı” olarak nitelendirmişti.

Netanyahu, hakkında dava açılması hâlinde istifa etmeyeceğini de açıklamıştı. Hukuki açıdan, dava açılması durumunda Netanyahu’nun istifa etmesi gerekmiyor. Ancak mahkûmiyet kararı çıkması hâlinde görevinden istifa etmesi şart.

Adalet Bakanlığı’ndan verilen bilgilere göre, Başsavcı Avichai Mandelblit, Netanyahu hakkında hazırlanan iddianameleri parlamento başkanlığına sundu. Netanyahu’nun hakkında dokunulmazlık kararı çıkartılması için 30 gün içinde parlamentoya başvuruda bulunması gerekiyor. Ancak İsrail’de Eylül ayında yapılan seçimlerin ardından hâlâ hükümet kurulamamış olması nedeniyle parlamentonun işlerliğinin bulunmadığı, bu yüzden de Netanhayu hakkında dokunulmazlık kararı alınmasının zor olduğuna işaret ediliyor.

Eylül ayındaki seçimlerde, Netanyahu liderliğindeki Likud’un sandıktan ikinci parti olarak çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin hükümeti kurma görevini Netanyahu’ya vermişti. Ancak Netanyahu hükümeti kurmayı başaramamış, bunun üzerine Mavi-Beyaz İttifakı’nın lideri Benny Gantz hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Fakat Gantz da hükümeti kurmakta başarılı olamamıştı. Önümüzdeki üç hafta içinde ülkede hükümet kurulamazsa, İsrail’de bir yıl içinde üçüncü kez erken seçimlere gidilecek.

dpa, AFP/JD,CÖ

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